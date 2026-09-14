Аэрогриль BRAYER BR2050 черный
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль BRAYER BR2050 черный
Мощный аэрогриль Brayer на 2200 Вт легко справится с приготовлением любых блюд для всей семьи. Вместительная чаша объёмом 10 литров позволяет готовить сразу большие порции — удобно для ужинов и встреч с друзьями. Сенсорное управление делает выбор режима простым и интуитивным. Диапазон температур от 30 до 200 °C и функция регулировки обеспечивают полный контроль за процессом готовки: от деликатной сушки до хрустящей корочки. Встроенный таймер избавляет от необходимости постоянно следить за временем, а функция поддержания тепла сохранит блюда горячими дольше. Возможность приготовления на пару открывает здоровые кулинарные эксперименты без компромиссов по вкусу. Элегантный чёрный цвет украсит любую кухню, а надёжный ТЭН равномерно прогревает продукты для безупречного результата.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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