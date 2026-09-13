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Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462600AR0), 6л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462600AR0), 6л

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Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462600AR0), 6л - фото 1
Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462600AR0), 6л - фото 2
Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462600AR0), 6л - фото 3
Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462600AR0), 6л - фото 4
Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462600AR0), 6л - фото 5
Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462600AR0), 6л - фото 6
Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462600AR0), 6л - фото 7
Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462600AR0), 6л - фото 8
Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462600AR0), 6л - фото 9
Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462600AR0), 6л - фото 10
Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462600AR0), 6л - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
6
Мощность
1300
Цвет
черный
Управление
сенсорное
  • Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462600AR0), 6л - фото 1
  • Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462600AR0), 6л - фото 2
  • Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462600AR0), 6л - фото 3
  • Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462600AR0), 6л - фото 4
  • Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462600AR0), 6л - фото 5
  • Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462600AR0), 6л - фото 6
  • Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462600AR0), 6л - фото 7
  • Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462600AR0), 6л - фото 8
  • Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462600AR0), 6л - фото 9
  • Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462600AR0), 6л - фото 10
  • Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462600AR0), 6л - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713995
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
6
Мощность
1300
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Особенности
поддержание температуры, смотровое окно, индикатор нагрева, антипригарное покрытие, автоотключение
Габариты (ШxВxГ), мм
330х350х230 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х38х31
Вес, кг.
5.77

Описание товара Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462600AR0), 6л

Представьте, что на вашей кухне появился настоящий шеф-повар, который готовит ваши любимые блюда с хрустящей корочкой, используя лишь минимальное количество масла или вообще без него. Ariete 4626/00 — это революция в приготовлении пищи, технологичный прибор, который откроет для вас мир вкусной и здоровой еды. Его принцип работы прост и гениален: мощный поток раскаленного воздуха циркулирует вокруг продуктов, позволяя добиться идеальной прожарки и той самой вожделенной хрустящей текстуры, которую мы так любим. Благодаря внушительной емкости корзины объемом шесть литров вы сможете легко приготовить обед или ужин для всей семьи. Эта модель без труда вмещает до двух с половиной килограммов картофельных ломтиков, что делает ее идеальным выбором для шумных вечеринок или воскресных семейных обедов. Больше не нужно готовить порцию за порцией — вы получаете сразу большое количество равномерно приготовленных блюд. Мощность устройства составляет 1300 ватт, что гарантирует быстрое и эффективное приготовление даже самых сочных и крупных продуктов. Управление этой моделью реализовано через современную сенсорную панель, которая делает взаимодействие с прибором невероятно простым и интуитивно понятным. Все настройки отображаются на четком дисплее, а легкое прикосновение пальца позволяет установить нужные параметры. Вы с легкостью можете задать температуру в широком диапазоне от 35 до 200 градусов, что открывает возможности не только для жарки, но и для деликатной сушки зелени, ягод или грибов, а также для gentle-приготовления нежных продуктов. Таймер с функцией автоматического отключения дает вам свободу заниматься другими делами, пока устройство работает, уверенно завершая процесс приготовления точно в заданное время. Особого внимания заслуживают восемь автоматических программ, которые превращают приготовление сложных блюд в одно нажатие. Хотите порадовать домочадцев сочным стейком с прожаркой как в лучшем ресторане? Или, возможно, приготовить нежную рыбу с хрустящей кожицей? А может, испечь любимые детские сладости или даже настоящую домашнюю пиццу? Все это становится возможным благодаря встроенным алгоритмам. Специальный режим гриля позволит вам с легкостью приготовить курицу-гриль или овощи с аппетитными поджаристыми полосками. А через удобное смотровое окно вы в любой момент можете проверить, как идет процесс, не прерывая его и не выпуская драгоценное тепло. Ariete 4626/00 — это не просто кухонный гаджет, а ваш надежный партнер в создании разнообразного, вкусного и полезного менения для вас и ваших близких. Она сочетает в себе передовые технологии, продуманный дизайн и невероятную простоту использования, даря вам свободу творчества на кухне и экономя ваше время. Откройте для себя новый уровень кулинарии, где любимые блюда становятся полезнее, а процесс их приготовления — комфортнее и приятнее.



Теги товара: 6 л

Отзывы о товаре Аэрофритюрница Ariete 4626 (00C462600AR0), 6л




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
6
Мощность
1300
Цвет
черный
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
нет
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Особенности
поддержание температуры, смотровое окно, индикатор нагрева, антипригарное покрытие, автоотключение
Габариты (ШxВxГ), мм
330х350х230 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте, что на вашей кухне появился настоящий шеф-повар, который готовит ваши любимые блюда с хрустящей корочкой, используя лишь минимальное количество масла или вообще без него. Ariete 4626/00 — это революция в приготовлении пищи, технологичный прибор, который откроет для вас мир вкусной и здоровой еды. Его принцип работы прост и гениален: мощный поток раскаленного воздуха циркулирует вокруг продуктов, позволяя добиться идеальной прожарки и той самой вожделенной хрустящей текстуры, которую мы так любим. Благодаря внушительной емкости корзины объемом шесть литров вы сможете легко приготовить обед или ужин для всей семьи. Эта модель без труда вмещает до двух с половиной килограммов картофельных ломтиков, что делает ее идеальным выбором для шумных вечеринок или воскресных семейных обедов. Больше не нужно готовить порцию за порцией — вы получаете сразу большое количество равномерно приготовленных блюд. Мощность устройства составляет 1300 ватт, что гарантирует быстрое и эффективное приготовление даже самых сочных и крупных продуктов. Управление этой моделью реализовано через современную сенсорную панель, которая делает взаимодействие с прибором невероятно простым и интуитивно понятным. Все настройки отображаются на четком дисплее, а легкое прикосновение пальца позволяет установить нужные параметры. Вы с легкостью можете задать температуру в широком диапазоне от 35 до 200 градусов, что открывает возможности не только для жарки, но и для деликатной сушки зелени, ягод или грибов, а также для gentle-приготовления нежных продуктов. Таймер с функцией автоматического отключения дает вам свободу заниматься другими делами, пока устройство работает, уверенно завершая процесс приготовления точно в заданное время. Особого внимания заслуживают восемь автоматических программ, которые превращают приготовление сложных блюд в одно нажатие. Хотите порадовать домочадцев сочным стейком с прожаркой как в лучшем ресторане? Или, возможно, приготовить нежную рыбу с хрустящей кожицей? А может, испечь любимые детские сладости или даже настоящую домашнюю пиццу? Все это становится возможным благодаря встроенным алгоритмам. Специальный режим гриля позволит вам с легкостью приготовить курицу-гриль или овощи с аппетитными поджаристыми полосками. А через удобное смотровое окно вы в любой момент можете проверить, как идет процесс, не прерывая его и не выпуская драгоценное тепло. Ariete 4626/00 — это не просто кухонный гаджет, а ваш надежный партнер в создании разнообразного, вкусного и полезного менения для вас и ваших близких. Она сочетает в себе передовые технологии, продуманный дизайн и невероятную простоту использования, даря вам свободу творчества на кухне и экономя ваше время. Откройте для себя новый уровень кулинарии, где любимые блюда становятся полезнее, а процесс их приготовления — комфортнее и приятнее.


Теги товара: 6 л
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