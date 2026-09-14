Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
белый
Комплектация
Аэрогриль, документация
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739873
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Описание товара Аэрофритюрница Ariete 00C461803AR0 4618 WH
Аэрогриль Ariete — находка для тех, кто ценит сочные блюда с аппетитной корочкой без масла. Объём чаши 7 литров идеально подойдёт как для семейных ужинов, так и для вечеринок с друзьями. Мощность 1800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и сокращает время приготовления, а диапазон температуры от 80 до 200°C позволяет готовить деликатные и хрустящие блюда. Таймер избавит от необходимости следить за временем — всё под контролем! Сенсорное управление делает процесс интуитивно понятным. Белоснежный корпус украсит любую кухню. Надёжный ТЭН быстро разогревает прибор, а при весе 5,28 кг аэрогриль остаётся достаточно мобильным. Ariete — искусство готовить вкусно и легко!
Аэрогриль Ariete — находка для тех, кто ценит сочные блюда с аппетитной корочкой без масла. Объём чаши 7 литров идеально подойдёт как для семейных ужинов, так и для вечеринок с друзьями. Мощность 1800 Вт обеспечивает быстрый нагрев и сокращает время приготовления, а диапазон температуры от 80 до 200°C позволяет готовить деликатные и хрустящие блюда. Таймер избавит от необходимости следить за временем — всё под контролем! Сенсорное управление делает процесс интуитивно понятным. Белоснежный корпус украсит любую кухню. Надёжный ТЭН быстро разогревает прибор, а при весе 5,28 кг аэрогриль остаётся достаточно мобильным. Ariete — искусство готовить вкусно и легко!
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