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Аэрогриль Vitek VT-AF0001 2000Вт темно-серый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Vitek VT-AF0001 2000Вт темно-серый/черный

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Аэрогриль Vitek VT-AF0001 2000Вт темно-серый/черный - фото 1
Аэрогриль Vitek VT-AF0001 2000Вт темно-серый/черный - фото 2
Аэрогриль Vitek VT-AF0001 2000Вт темно-серый/черный - фото 3
Аэрогриль Vitek VT-AF0001 2000Вт темно-серый/черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2000
Цвет
серый, синий
Комплектация
Аэрогриль
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Vitek VT-AF0001 2000Вт темно-серый/черный - фото 1
  • Аэрогриль Vitek VT-AF0001 2000Вт темно-серый/черный - фото 2
  • Аэрогриль Vitek VT-AF0001 2000Вт темно-серый/черный - фото 3
  • Аэрогриль Vitek VT-AF0001 2000Вт темно-серый/черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739829
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2000
Цвет
серый, синий
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
325 x 303 x 435 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х41х39
Вес, кг.
10.9

Описание товара Аэрогриль Vitek VT-AF0001 2000Вт темно-серый/черный

Аэрогриль Kitfort мощностью 2000 Вт — вместительная модель с чашей объёмом 8 л для приготовления блюд на каждый день. Диапазон температур от 35 до 200 °C позволяет гибко настраивать нагрев под разные задачи, а функция поддержания тепла помогает сохранить блюдо тёплым до подачи. Сенсорное управление делает настройку температуры и таймера удобной и понятной. Один нагревательный элемент с ТЭНом обеспечивает работу аэрогриля, а лаконичное сочетание синего и серого цветов украсит кухонное пространство.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Vitek VT-AF0001 2000Вт темно-серый/черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2000
Цвет
серый, синий
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
325 x 303 x 435 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Kitfort мощностью 2000 Вт — вместительная модель с чашей объёмом 8 л для приготовления блюд на каждый день. Диапазон температур от 35 до 200 °C позволяет гибко настраивать нагрев под разные задачи, а функция поддержания тепла помогает сохранить блюдо тёплым до подачи. Сенсорное управление делает настройку температуры и таймера удобной и понятной. Один нагревательный элемент с ТЭНом обеспечивает работу аэрогриля, а лаконичное сочетание синего и серого цветов украсит кухонное пространство.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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