Аэрогриль Kitfort KT-2228 серебристый, 1700 Вт, 5.5 л, сенсор, 9 программ
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Kitfort KT-2228 серебристый, 1700 Вт, 5.5 л, сенсор, 9 программ
Аэрогриль Kitfort сочетает в себе высокую мощность 1700 Вт и вместительную чашу объёмом 5,5 литра — вы легко приготовите ужин для всей семьи или встречу с друзьями. Два нагревательных элемента обеспечивают равномерное приготовление любимых блюд, а функция приготовления на пару понравится тем, кто выбирает здоровое питание. Температуру можно регулировать в широком диапазоне от 80 до 200 °C — готовьте всё, от хрустящих закусок до сочных основных блюд. Сенсорное управление делает процесс использования интуитивным и современным. Функция поддержания тепла позволит не беспокоиться о том, что еда остынет. А корпус в серебристом цвете отлично впишется в любую кухню. Несмотря на вместительность, вес устройства составляет всего 6 кг — аэрогриль легко переставить при необходимости. Таймер помогает контролировать процесс готовки, чтобы всё было идеально вовремя.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с механическим управлением, 6 л, с тэном
Теги товара: с двумя ТЭНами
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с механическим управлением, 6 л, с тэном
Теги товара: с двумя ТЭНами
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