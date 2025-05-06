Аэрогриль Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L MAF10 White (BHR7358EU)

Описание

Объем чаши 6,5 л с нагревом на 360°

Благодаря увеличенному объему чаши в аэрогриле можно легко зажарить целую курицу. Модернизированный воздуховод улучшает циркуляцию воздуха и распределение воздушных потоков, направляя горячий воздух непосредственно в корзину для жарки, равномерно нагревая ее без необходимости переворачивания готовящегося блюда.

Функция обезжиривания

Избыток жира и масла можно отфильтровать с помощью функции обезжиривания, эффективность которой достигает 196%. Даже в режиме гриля с функцией обезжиривания количество жира и масла можно уменьшить до 88,3%.

Автоматический режим подогрева

После приготовления блюда аэрогриь автоматически переходит в 30-минутный режим подогрева.

Температурный контроль

Встроенная технология интеллектуального контроля температуры NTC с высокой точностью контролирует температуру в процессе приготовления, чтобы избежать обугливания и недожаривания. Минимальная температура 40°C позволяет поддерживать постоянную температуру для размораживания, ферментации или сушки фруктов. Максимальная температура 220°C позволяет жарить, фритюрить и выпекать.

Управление

С помощью приложения Mi Home можно запланировать приготовление блюд на 24 часа впереди, можно получить более 100 рецептов, можно устанавливать таймер и многое другое.

Регулировка температуры и времени

Интеллектуальный сенсорный дисплей позволяет легко регулировать режим приготовления и температуру, а также устанавливать время с помощью вращений или касаний.

Легкий выбор режимов приготовления

12 предустановленных режимов с простым и удобным управлением запускают процесс готовки всего одним нажатием. Также, можно использовать ручной режим.

Двухслойное антипригарное покрытие на водной основе PTFE

Антипригарное покрытие пищевого класса износостойкое и легко очищается одним ополаскиванием, что экономит время и облегчает уход.

Автоматическая пауза при извлечении корзины

При извлечении корзины аэрогриль автоматически встает на паузу, что позволяет добавлять ингредиенты во время приготовления.

Защитная решетка

Область нагревательного элемента изолирована для предотвращения случайных ожогов.

Заднее вентиляционное отверстие

Благодаря вентиляционным отверстиям на корпусе аэрогрили обеспечивается быстрое охлаждение устройства, что дает увеличенный срок службы.