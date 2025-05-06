Аэрогриль Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L MAF10 White (BHR7358EU)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
белый
Комплектация
прибор, решетка для гриля, документация, упаковка
Управление
механическое
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%9 810 руб. 17 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 664590
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
белый
Комплектация
прибор, решетка для гриля, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
220
Приготовление на пару
нет
Управление
механическое
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
индикация времени риготоления, индикация режима работы, индикация температуры
Габариты (ШxВxГ), мм
287 х 389 х 317 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х36х33
Вес, кг.
6.82
Описание товара Аэрогриль Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L MAF10 White (BHR7358EU)
Объем чаши 6,5 л с нагревом на 360°Благодаря увеличенному объему чаши в аэрогриле можно легко зажарить целую курицу. Модернизированный воздуховод улучшает циркуляцию воздуха и распределение воздушных потоков, направляя горячий воздух непосредственно в корзину для жарки, равномерно нагревая ее без необходимости переворачивания готовящегося блюда.
Функция обезжиривания
Избыток жира и масла можно отфильтровать с помощью функции обезжиривания, эффективность которой достигает 196%. Даже в режиме гриля с функцией обезжиривания количество жира и масла можно уменьшить до 88,3%.
Автоматический режим подогрева
После приготовления блюда аэрогриь автоматически переходит в 30-минутный режим подогрева.
Температурный контроль
Встроенная технология интеллектуального контроля температуры NTC с высокой точностью контролирует температуру в процессе приготовления, чтобы избежать обугливания и недожаривания. Минимальная температура 40°C позволяет поддерживать постоянную температуру для размораживания, ферментации или сушки фруктов. Максимальная температура 220°C позволяет жарить, фритюрить и выпекать.
Управление
С помощью приложения Mi Home можно запланировать приготовление блюд на 24 часа впереди, можно получить более 100 рецептов, можно устанавливать таймер и многое другое.
Регулировка температуры и времени
Интеллектуальный сенсорный дисплей позволяет легко регулировать режим приготовления и температуру, а также устанавливать время с помощью вращений или касаний.
Легкий выбор режимов приготовления
12 предустановленных режимов с простым и удобным управлением запускают процесс готовки всего одним нажатием. Также, можно использовать ручной режим.
Двухслойное антипригарное покрытие на водной основе PTFE
Антипригарное покрытие пищевого класса износостойкое и легко очищается одним ополаскиванием, что экономит время и облегчает уход.
Автоматическая пауза при извлечении корзины
При извлечении корзины аэрогриль автоматически встает на паузу, что позволяет добавлять ингредиенты во время приготовления.
Защитная решетка
Область нагревательного элемента изолирована для предотвращения случайных ожогов.
Заднее вентиляционное отверстие
Благодаря вентиляционным отверстиям на корпусе аэрогрили обеспечивается быстрое охлаждение устройства, что дает увеличенный срок службы.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, 6 л
Теги товара: с механическим управлением, с тэном
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Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
белый
Комплектация
прибор, решетка для гриля, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
220
Приготовление на пару
нет
Управление
механическое
Развернуть
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
индикация времени риготоления, индикация режима работы, индикация температуры
Габариты (ШxВxГ), мм
287 х 389 х 317 мм
Страна производитель
Китай
Объем чаши 6,5 л с нагревом на 360°Благодаря увеличенному объему чаши в аэрогриле можно легко зажарить целую курицу. Модернизированный воздуховод улучшает циркуляцию воздуха и распределение воздушных потоков, направляя горячий воздух непосредственно в корзину для жарки, равномерно нагревая ее без необходимости переворачивания готовящегося блюда.
Функция обезжиривания
Избыток жира и масла можно отфильтровать с помощью функции обезжиривания, эффективность которой достигает 196%. Даже в режиме гриля с функцией обезжиривания количество жира и масла можно уменьшить до 88,3%.
Автоматический режим подогрева
После приготовления блюда аэрогриь автоматически переходит в 30-минутный режим подогрева.
Температурный контроль
Встроенная технология интеллектуального контроля температуры NTC с высокой точностью контролирует температуру в процессе приготовления, чтобы избежать обугливания и недожаривания. Минимальная температура 40°C позволяет поддерживать постоянную температуру для размораживания, ферментации или сушки фруктов. Максимальная температура 220°C позволяет жарить, фритюрить и выпекать.
Управление
С помощью приложения Mi Home можно запланировать приготовление блюд на 24 часа впереди, можно получить более 100 рецептов, можно устанавливать таймер и многое другое.
Регулировка температуры и времени
Интеллектуальный сенсорный дисплей позволяет легко регулировать режим приготовления и температуру, а также устанавливать время с помощью вращений или касаний.
Легкий выбор режимов приготовления
12 предустановленных режимов с простым и удобным управлением запускают процесс готовки всего одним нажатием. Также, можно использовать ручной режим.
Двухслойное антипригарное покрытие на водной основе PTFE
Антипригарное покрытие пищевого класса износостойкое и легко очищается одним ополаскиванием, что экономит время и облегчает уход.
Автоматическая пауза при извлечении корзины
При извлечении корзины аэрогриль автоматически встает на паузу, что позволяет добавлять ингредиенты во время приготовления.
Защитная решетка
Область нагревательного элемента изолирована для предотвращения случайных ожогов.
Заднее вентиляционное отверстие
Благодаря вентиляционным отверстиям на корпусе аэрогрили обеспечивается быстрое охлаждение устройства, что дает увеличенный срок службы.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, 6 л
Теги товара: с механическим управлением, с тэном
Достоинства:
Комментарий:
отличный аэрогриль лёгкое меню. рецептов очень много, вся семья довольна! можно пользоваться через приложение!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аэрогриль. Готовить одно удовольствие, закинул, поставил программу, остальное гриль делает сам. Есть готовые облачные программы. Подключения в приложении без проблем. Есть куча рецептов в сети интернет, сам пользуюсь каналом в телеграмм. В общем доволен и не жалею что купил
Достоинства:
Комментарий:
Мне нравится, что этот аэрогриль не только жарит, но и запекает, тушит и даже разогревает. Я экспериментировала с разными рецептами, и все получилось замечательно. Это действительно универсальный прибор на кухне!
Достоинства:
Комментарий:
Могу с уверенностью сказать, что уход за аэрогрилем очень прост. Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине, а антипригарное покрытие позволяет легко убирать остатки пищи. Это огромный плюс!
Достоинства:
Комментарий:
Это устройство экономит много времени и электроэнергии. Я больше не разогреваю духовой шкаф на 30 минут, когда могу приготовить вкусный ужин за считанные минуты. Аэрогриль быстро нагревается и готовит равномерно!
Достоинства:
Комментарий:
Результаты меня поразили! Все блюда получаются хрустящими снаружи и сочными внутри. Особенно понравились картофель фри и куриные крылышки – такие, как в ресторане! Теперь готовлю только в аэрогриле
Достоинства:
Комментарий:
Аэрогриль Mi Smart Air Fryer действительно очень прост в использовании. Интуитивно понятный интерфейс и возможность управления через приложение на смартфоне делают процесс приготовления легким и приятным. Я быстро привыкла к нему.
Аэрогриль Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L MAF10 White (BHR7358EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аэрогриль Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L MAF10 White (BHR7358EU)
Достоинства:
Комментарий:
отличный аэрогриль лёгкое меню. рецептов очень много, вся семья довольна! можно пользоваться через приложение!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аэрогриль. Готовить одно удовольствие, закинул, поставил программу, остальное гриль делает сам. Есть готовые облачные программы. Подключения в приложении без проблем. Есть куча рецептов в сети интернет, сам пользуюсь каналом в телеграмм. В общем доволен и не жалею что купил
Достоинства:
Комментарий:
Мне нравится, что этот аэрогриль не только жарит, но и запекает, тушит и даже разогревает. Я экспериментировала с разными рецептами, и все получилось замечательно. Это действительно универсальный прибор на кухне!
Достоинства:
Комментарий:
Могу с уверенностью сказать, что уход за аэрогрилем очень прост. Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине, а антипригарное покрытие позволяет легко убирать остатки пищи. Это огромный плюс!
Достоинства:
Комментарий:
Это устройство экономит много времени и электроэнергии. Я больше не разогреваю духовой шкаф на 30 минут, когда могу приготовить вкусный ужин за считанные минуты. Аэрогриль быстро нагревается и готовит равномерно!
Достоинства:
Комментарий:
Результаты меня поразили! Все блюда получаются хрустящими снаружи и сочными внутри. Особенно понравились картофель фри и куриные крылышки – такие, как в ресторане! Теперь готовлю только в аэрогриле
Достоинства:
Комментарий:
Аэрогриль Mi Smart Air Fryer действительно очень прост в использовании. Интуитивно понятный интерфейс и возможность управления через приложение на смартфоне делают процесс приготовления легким и приятным. Я быстро привыкла к нему.