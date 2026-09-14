Аэрогриль Kitfort КТ-8155 черный, 1500 Вт, 4.5 л, сенсор, 14 программ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, поддон, решётка, резервуар для воды с крышкой, поддон для конденсата, руководство по эксплуатации
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739782
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, поддон, решётка, резервуар для воды с крышкой, поддон для конденсата, руководство по эксплуатации
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
функция самоочистки, поддержание тепла, отсрочка старта.
Габариты (ШxВxГ), мм
347?237?394 мм.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х42х36
Вес, кг.
12.6
Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-8155 черный, 1500 Вт, 4.5 л, сенсор, 14 программ
Аэрогриль Kitfort объёмом 4,5 л — практичный помощник для приготовления разнообразных блюд. Мощность 1500 Вт и два нагревательных элемента обеспечивают эффективный нагрев, а регулировка температуры в диапазоне от 80 до 200 °C позволяет подобрать подходящий режим для разных кулинарных задач. Модель поддерживает приготовление на пару, оснащена сенсорным управлением и таймером. Функция поддержания тепла поможет сохранить блюдо тёплым до подачи. Чаша объёмом 4,5 л подходит для повседневного приготовления, а чёрный цвет делает аэрогриль стильным дополнением кухонного пространства.
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Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, поддон, решётка, резервуар для воды с крышкой, поддон для конденсата, руководство по эксплуатации
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
функция самоочистки, поддержание тепла, отсрочка старта.
Габариты (ШxВxГ), мм
347?237?394 мм.
Страна производитель
Китай
Аэрогриль Kitfort объёмом 4,5 л — практичный помощник для приготовления разнообразных блюд. Мощность 1500 Вт и два нагревательных элемента обеспечивают эффективный нагрев, а регулировка температуры в диапазоне от 80 до 200 °C позволяет подобрать подходящий режим для разных кулинарных задач. Модель поддерживает приготовление на пару, оснащена сенсорным управлением и таймером. Функция поддержания тепла поможет сохранить блюдо тёплым до подачи. Чаша объёмом 4,5 л подходит для повседневного приготовления, а чёрный цвет делает аэрогриль стильным дополнением кухонного пространства.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Аэрогриль Kitfort КТ-8155 черный, 1500 Вт, 4.5 л, сенсор, 14 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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