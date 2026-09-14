Аэрофритюрница Ariete 4618 BKSLVR
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Характеристики
Описание товара Аэрофритюрница Ariete 4618 BKSLVR
Представьте, что на вашей кухне появился настоящий кулинарный помощник, который кардинально изменит ваш подход к приготовлению любимых блюд. Речь идет об аэрофритюрнице Ariete 4618/00 — устройстве, объединившем в себе передовые технологии и невероятную простоту использования. Этот прибор открывает мир вкусной и здоровой пищи, позволяя наслаждаться хрустящими кулинарными шедеврами с минимальным использованием масла. Одним из ключевых достоинств этой модели является её внушительная вместимость. Просторная корзина объемом семь литров с легкостью вмещает до двух с половиной килограммов картофельных ломтиков, что делает её идеальным выбором как для большой семьи, так и для приема гостей. Вы сможете приготовить достаточное количество еды за один цикл, экономя своё время и силы. Мощность нагревательного элемента составляет 1800 Вт, что гарантирует быстрое достижение нужной температуры и равномерное приготовление даже самых сочных блюд, обеспечивая их идеальную хрустящую корочку снаружи и нежность внутри. Управление аэрофритюрницей реализовано на основе современной сенсорной панели, которая не только выглядит стильно и современно, но и обеспечивает невероятную легкость в обращении. Всего одно прикосновение — и вы становитесь повелителем вкуса. Максимальная температура нагрева достигает 200 градусов по Цельсию, что позволяет гибко настраивать процесс приготовления для самых разных продуктов, от нежных овощей до плотных мясных изделий. Встроенный таймер даст вам полную свободу — просто установите необходимое время и займитесь другими делами, пока умный прибор делает всю работу за вас.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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