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Аэрофритюрница Ariete 4618 BKSLVR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрофритюрница Ariete 4618 BKSLVR

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Аэрофритюрница Ariete 4618 BKSLVR - фото 1
Аэрофритюрница Ariete 4618 BKSLVR - фото 2
Аэрофритюрница Ariete 4618 BKSLVR - фото 3
Аэрофритюрница Ariete 4618 BKSLVR - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, документация
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрофритюрница Ariete 4618 BKSLVR - фото 1
  • Аэрофритюрница Ariete 4618 BKSLVR - фото 2
  • Аэрофритюрница Ariete 4618 BKSLVR - фото 3
  • Аэрофритюрница Ariete 4618 BKSLVR - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739870
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, документация
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
7 автоматических программ (включая мясо, рыбу, сладости)
Габариты (ШxВxГ), мм
350 ? 380 ? 340 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х43х39
Вес, кг.
13.1

Описание товара Аэрофритюрница Ariete 4618 BKSLVR

Представьте, что на вашей кухне появился настоящий кулинарный помощник, который кардинально изменит ваш подход к приготовлению любимых блюд. Речь идет об аэрофритюрнице Ariete 4618/00 — устройстве, объединившем в себе передовые технологии и невероятную простоту использования. Этот прибор открывает мир вкусной и здоровой пищи, позволяя наслаждаться хрустящими кулинарными шедеврами с минимальным использованием масла. Одним из ключевых достоинств этой модели является её внушительная вместимость. Просторная корзина объемом семь литров с легкостью вмещает до двух с половиной килограммов картофельных ломтиков, что делает её идеальным выбором как для большой семьи, так и для приема гостей. Вы сможете приготовить достаточное количество еды за один цикл, экономя своё время и силы. Мощность нагревательного элемента составляет 1800 Вт, что гарантирует быстрое достижение нужной температуры и равномерное приготовление даже самых сочных блюд, обеспечивая их идеальную хрустящую корочку снаружи и нежность внутри. Управление аэрофритюрницей реализовано на основе современной сенсорной панели, которая не только выглядит стильно и современно, но и обеспечивает невероятную легкость в обращении. Всего одно прикосновение — и вы становитесь повелителем вкуса. Максимальная температура нагрева достигает 200 градусов по Цельсию, что позволяет гибко настраивать процесс приготовления для самых разных продуктов, от нежных овощей до плотных мясных изделий. Встроенный таймер даст вам полную свободу — просто установите необходимое время и займитесь другими делами, пока умный прибор делает всю работу за вас.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрофритюрница Ariete 4618 BKSLVR




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, документация
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
7 автоматических программ (включая мясо, рыбу, сладости)
Габариты (ШxВxГ), мм
350 ? 380 ? 340 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте, что на вашей кухне появился настоящий кулинарный помощник, который кардинально изменит ваш подход к приготовлению любимых блюд. Речь идет об аэрофритюрнице Ariete 4618/00 — устройстве, объединившем в себе передовые технологии и невероятную простоту использования. Этот прибор открывает мир вкусной и здоровой пищи, позволяя наслаждаться хрустящими кулинарными шедеврами с минимальным использованием масла. Одним из ключевых достоинств этой модели является её внушительная вместимость. Просторная корзина объемом семь литров с легкостью вмещает до двух с половиной килограммов картофельных ломтиков, что делает её идеальным выбором как для большой семьи, так и для приема гостей. Вы сможете приготовить достаточное количество еды за один цикл, экономя своё время и силы. Мощность нагревательного элемента составляет 1800 Вт, что гарантирует быстрое достижение нужной температуры и равномерное приготовление даже самых сочных блюд, обеспечивая их идеальную хрустящую корочку снаружи и нежность внутри. Управление аэрофритюрницей реализовано на основе современной сенсорной панели, которая не только выглядит стильно и современно, но и обеспечивает невероятную легкость в обращении. Всего одно прикосновение — и вы становитесь повелителем вкуса. Максимальная температура нагрева достигает 200 градусов по Цельсию, что позволяет гибко настраивать процесс приготовления для самых разных продуктов, от нежных овощей до плотных мясных изделий. Встроенный таймер даст вам полную свободу — просто установите необходимое время и займитесь другими делами, пока умный прибор делает всю работу за вас.


Теги товара: с тэном
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