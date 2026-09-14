Аэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный
Аэрогриль Rondell — вместительный помощник для кухни: объём 10 литров позволяет готовить обед сразу для всей семьи. Мощность 2350 Вт даёт быстрый нагрев, а диапазон от 40 °C подходит как для щадящей сушки, так и для полноценной обжарки и выпечки. Сенсорное управление приятно удивит простотой и удобством: выбирайте нужный режим одним касанием. Функция поддержания тепла сохранит вашу еду тёплой до подачи на стол, а таймер избавит от необходимости следить за временем. Один чаша и один ТЭН — всё продумано для надёжной работы и легкости ухода. Возможность приготовления на пару откроет новые здоровые рецепты. Стильный чёрный цвет украсит любую кухню и подчеркнёт ваш вкус.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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Теги товара: с тэном
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