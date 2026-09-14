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Аэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный

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Аэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный - фото 1
Аэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный - фото 2
Аэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный - фото 3
Аэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный - фото 4
Аэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный - фото 5
Аэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный - фото 6
Аэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный - фото 7
Аэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный - фото 8
Аэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный - фото 9
Аэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный - фото 10
Аэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2350
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный - фото 1
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный - фото 2
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный - фото 3
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный - фото 4
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный - фото 5
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный - фото 6
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный - фото 7
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный - фото 8
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный - фото 9
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный - фото 10
  • Аэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739808
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2350
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
поддержание тепла, разогрев, ручной режим
Габариты (ШxВxГ), мм
0.512x0.426x0.365 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х43х37
Вес, кг.
9.6

Описание товара Аэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный

Аэрогриль Rondell — вместительный помощник для кухни: объём 10 литров позволяет готовить обед сразу для всей семьи. Мощность 2350 Вт даёт быстрый нагрев, а диапазон от 40 °C подходит как для щадящей сушки, так и для полноценной обжарки и выпечки. Сенсорное управление приятно удивит простотой и удобством: выбирайте нужный режим одним касанием. Функция поддержания тепла сохранит вашу еду тёплой до подачи на стол, а таймер избавит от необходимости следить за временем. Один чаша и один ТЭН — всё продумано для надёжной работы и легкости ухода. Возможность приготовления на пару откроет новые здоровые рецепты. Стильный чёрный цвет украсит любую кухню и подчеркнёт ваш вкус.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Rondell RDE-AF777 10л 2000Вт серый/черный




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Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2350
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
поддержание тепла, разогрев, ручной режим
Габариты (ШxВxГ), мм
0.512x0.426x0.365 м
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Rondell — вместительный помощник для кухни: объём 10 литров позволяет готовить обед сразу для всей семьи. Мощность 2350 Вт даёт быстрый нагрев, а диапазон от 40 °C подходит как для щадящей сушки, так и для полноценной обжарки и выпечки. Сенсорное управление приятно удивит простотой и удобством: выбирайте нужный режим одним касанием. Функция поддержания тепла сохранит вашу еду тёплой до подачи на стол, а таймер избавит от необходимости следить за временем. Один чаша и один ТЭН — всё продумано для надёжной работы и легкости ухода. Возможность приготовления на пару откроет новые здоровые рецепты. Стильный чёрный цвет украсит любую кухню и подчеркнёт ваш вкус.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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