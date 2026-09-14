Аэрогриль Kitfort КТ-8127 2л 1930Вт черный/серебристый
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-8127 2л 1930Вт черный/серебристый
КТ-8127 – это универсальное устройство, объединяющее функции аэрогриля и контактного гриля. Благодаря съёмному нагревательному блоку можно легко переключиться между режимами. Для режима гриля блок нужно перевернуть и установить на него панель. Аэрогриль и сам выполняет функции множества устройств, выпекая, разогревая или размораживая продукты. А главный плюс – вам практически не понадобится масло, ведь аэрогриль использует систему обдува горячим воздухом. Устройство оснащено сенсорным управлением и 6 автоматическими программами в режиме аэрогриля. Так вы можете использовать готовые шаблоны параметров, разработанные под конкретные блюда. При желании параметры программ меняются. Для приготовления в режиме гриля нагревательный блок устанавливается на ровную поверхность нагревательным элементом вверх. На него устанавливается панель для гриля. Температура регулируется от 80 до 200°С, а время – от 1 до 60 мин. Панель для гриля можно закрыть стеклянной крышкой из комплекта, например, для тушения или томления продуктов. Крышка позволяет удерживать пар, благодаря чему блюда получаются нежными. Также таким образом предотвращается разбрызгивание масла. Корзина и поддон аэрогриля имеют антипригарное покрытие. Панель для контактного гриля сделана из алюминия и также антипригарна. По бокам панели для гриля, нагревательного блока и на крышке расположены жаростойкие ручки. Для правильной работы устройства по бокам должно оставаться по 20 см свободного пространства и сзади 20 см. Так горячий воздух не повредит рядом стоящие предметы. Также нельзя устанавливать аэрогриль рядом с легковоспламеняющимися материалами.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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Теги товара: с тэном
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