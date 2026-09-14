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Аэрогриль Kitfort КТ-8127 2л 1930Вт черный/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Kitfort КТ-8127 2л 1930Вт черный/серебристый

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Аэрогриль Kitfort КТ-8127 2л 1930Вт черный/серебристый - фото 1
Аэрогриль Kitfort КТ-8127 2л 1930Вт черный/серебристый - фото 2
Аэрогриль Kitfort КТ-8127 2л 1930Вт черный/серебристый - фото 3
Аэрогриль Kitfort КТ-8127 2л 1930Вт черный/серебристый - фото 4
Аэрогриль Kitfort КТ-8127 2л 1930Вт черный/серебристый - фото 5
Аэрогриль Kitfort КТ-8127 2л 1930Вт черный/серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1930
Цвет
серебристый
Комплектация
аэрогриль, документация, корзина, крышка для гриля, основание, панель для гриля, чаша, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8127 2л 1930Вт черный/серебристый - фото 1
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8127 2л 1930Вт черный/серебристый - фото 2
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8127 2л 1930Вт черный/серебристый - фото 3
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8127 2л 1930Вт черный/серебристый - фото 4
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8127 2л 1930Вт черный/серебристый - фото 5
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8127 2л 1930Вт черный/серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732781
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1930
Цвет
серебристый
Комплектация
аэрогриль, документация, корзина, крышка для гриля, основание, панель для гриля, чаша, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
уровень шума 50 дБ, функция гриль
Габариты (ШxВxГ), мм
357x380x286
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х42х36
Вес, кг.
8.85

Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-8127 2л 1930Вт черный/серебристый

КТ-8127 – это универсальное устройство, объединяющее функции аэрогриля и контактного гриля. Благодаря съёмному нагревательному блоку можно легко переключиться между режимами. Для режима гриля блок нужно перевернуть и установить на него панель. Аэрогриль и сам выполняет функции множества устройств, выпекая, разогревая или размораживая продукты. А главный плюс – вам практически не понадобится масло, ведь аэрогриль использует систему обдува горячим воздухом. Устройство оснащено сенсорным управлением и 6 автоматическими программами в режиме аэрогриля. Так вы можете использовать готовые шаблоны параметров, разработанные под конкретные блюда. При желании параметры программ меняются. Для приготовления в режиме гриля нагревательный блок устанавливается на ровную поверхность нагревательным элементом вверх. На него устанавливается панель для гриля. Температура регулируется от 80 до 200°С, а время – от 1 до 60 мин. Панель для гриля можно закрыть стеклянной крышкой из комплекта, например, для тушения или томления продуктов. Крышка позволяет удерживать пар, благодаря чему блюда получаются нежными. Также таким образом предотвращается разбрызгивание масла. Корзина и поддон аэрогриля имеют антипригарное покрытие. Панель для контактного гриля сделана из алюминия и также антипригарна. По бокам панели для гриля, нагревательного блока и на крышке расположены жаростойкие ручки. Для правильной работы устройства по бокам должно оставаться по 20 см свободного пространства и сзади 20 см. Так горячий воздух не повредит рядом стоящие предметы. Также нельзя устанавливать аэрогриль рядом с легковоспламеняющимися материалами.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Kitfort КТ-8127 2л 1930Вт черный/серебристый




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1930
Цвет
серебристый
Комплектация
аэрогриль, документация, корзина, крышка для гриля, основание, панель для гриля, чаша, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
уровень шума 50 дБ, функция гриль
Габариты (ШxВxГ), мм
357x380x286
Страна производитель
Китай
Описание
КТ-8127 – это универсальное устройство, объединяющее функции аэрогриля и контактного гриля. Благодаря съёмному нагревательному блоку можно легко переключиться между режимами. Для режима гриля блок нужно перевернуть и установить на него панель. Аэрогриль и сам выполняет функции множества устройств, выпекая, разогревая или размораживая продукты. А главный плюс – вам практически не понадобится масло, ведь аэрогриль использует систему обдува горячим воздухом. Устройство оснащено сенсорным управлением и 6 автоматическими программами в режиме аэрогриля. Так вы можете использовать готовые шаблоны параметров, разработанные под конкретные блюда. При желании параметры программ меняются. Для приготовления в режиме гриля нагревательный блок устанавливается на ровную поверхность нагревательным элементом вверх. На него устанавливается панель для гриля. Температура регулируется от 80 до 200°С, а время – от 1 до 60 мин. Панель для гриля можно закрыть стеклянной крышкой из комплекта, например, для тушения или томления продуктов. Крышка позволяет удерживать пар, благодаря чему блюда получаются нежными. Также таким образом предотвращается разбрызгивание масла. Корзина и поддон аэрогриля имеют антипригарное покрытие. Панель для контактного гриля сделана из алюминия и также антипригарна. По бокам панели для гриля, нагревательного блока и на крышке расположены жаростойкие ручки. Для правильной работы устройства по бокам должно оставаться по 20 см свободного пространства и сзади 20 см. Так горячий воздух не повредит рядом стоящие предметы. Также нельзя устанавливать аэрогриль рядом с легковоспламеняющимися материалами.


Теги товара: с тэном
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Отзывы


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