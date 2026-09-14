Аэрогриль BRAYER BR2057 черный
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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2200
Цвет
черный
Комплектация
съемная решетка с антипригарным покрытием; руководство пользователя
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737568
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2200
Цвет
черный
Комплектация
съемная решетка с антипригарным покрытием; руководство пользователя
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х40х38
Вес, кг.
8.4
Описание товара Аэрогриль BRAYER BR2057 черный
Brayer представляет аэрогриль, который объединяет мощность 2200 Вт и вместительную чашу на 8,5 литра — теперь можно готовить много, вкусно и без лишних хлопот. Благодаря сенсорному управлению все настройки интуитивно понятны, а регулировка температуры и таймер позволяют легко подобрать идеальный режим под любое блюдо. Возможность приготовления на пару добавляет разнообразия вашему меню и позволяет сделать рацион полезнее. Аэрогриль выполнен в стильном чёрном цвете — он станет ярким акцентом на вашей кухне и займёт своё место среди любимой техники.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2200
Цвет
черный
Комплектация
съемная решетка с антипригарным покрытием; руководство пользователя
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Развернуть
Страна производитель
Китай
Brayer представляет аэрогриль, который объединяет мощность 2200 Вт и вместительную чашу на 8,5 литра — теперь можно готовить много, вкусно и без лишних хлопот. Благодаря сенсорному управлению все настройки интуитивно понятны, а регулировка температуры и таймер позволяют легко подобрать идеальный режим под любое блюдо. Возможность приготовления на пару добавляет разнообразия вашему меню и позволяет сделать рацион полезнее. Аэрогриль выполнен в стильном чёрном цвете — он станет ярким акцентом на вашей кухне и займёт своё место среди любимой техники.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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