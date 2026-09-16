Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1750
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737556
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Описание товара Аэрогриль BEKO FRL 3374 B 8916103200
Этот аэрогриль порадует вместительной чашей на 7,6 литра — можно готовить как ужин для всей семьи, так и порционные блюда для гостей. Высокая мощность 1750 Вт обеспечивает быстрое и равномерное приготовление. Сенсорное управление делает использование интуитивным и современным: достаточно легкого прикосновения. Таймер поможет не отвлекаться лишний раз — просто задайте нужное время, и аэрогриль справится сам. Приготовление на пару позволяет разнообразить рацион полезными блюдами, а диапазон температур от 80 до 200 °C открывает простор для экспериментов. Модель выполнена в стильном чёрном цвете и отлично впишется в любую кухню. Нагревательный элемент — ТЭН, а прочная конструкция весом 4,8 кг легко перемещается при необходимости.
Этот аэрогриль порадует вместительной чашей на 7,6 литра — можно готовить как ужин для всей семьи, так и порционные блюда для гостей. Высокая мощность 1750 Вт обеспечивает быстрое и равномерное приготовление. Сенсорное управление делает использование интуитивным и современным: достаточно легкого прикосновения. Таймер поможет не отвлекаться лишний раз — просто задайте нужное время, и аэрогриль справится сам. Приготовление на пару позволяет разнообразить рацион полезными блюдами, а диапазон температур от 80 до 200 °C открывает простор для экспериментов. Модель выполнена в стильном чёрном цвете и отлично впишется в любую кухню. Нагревательный элемент — ТЭН, а прочная конструкция весом 4,8 кг легко перемещается при необходимости.
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