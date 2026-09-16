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Аэрогриль BEKO FRL 3374 B 8916103200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль BEKO FRL 3374 B 8916103200

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Аэрогриль BEKO FRL 3374 B 8916103200 - фото 1
Аэрогриль BEKO FRL 3374 B 8916103200 - фото 2
Аэрогриль BEKO FRL 3374 B 8916103200 - фото 3
Аэрогриль BEKO FRL 3374 B 8916103200 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1750
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль BEKO FRL 3374 B 8916103200 - фото 1
  • Аэрогриль BEKO FRL 3374 B 8916103200 - фото 2
  • Аэрогриль BEKO FRL 3374 B 8916103200 - фото 3
  • Аэрогриль BEKO FRL 3374 B 8916103200 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737556
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Характеристики

Бренд
Beko
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1750
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
нет
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
нет
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
37.9 см x 31.3 см x 31.6 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х39х38
Вес, кг.
7

Описание товара Аэрогриль BEKO FRL 3374 B 8916103200

Этот аэрогриль порадует вместительной чашей на 7,6 литра — можно готовить как ужин для всей семьи, так и порционные блюда для гостей. Высокая мощность 1750 Вт обеспечивает быстрое и равномерное приготовление. Сенсорное управление делает использование интуитивным и современным: достаточно легкого прикосновения. Таймер поможет не отвлекаться лишний раз — просто задайте нужное время, и аэрогриль справится сам. Приготовление на пару позволяет разнообразить рацион полезными блюдами, а диапазон температур от 80 до 200 °C открывает простор для экспериментов. Модель выполнена в стильном чёрном цвете и отлично впишется в любую кухню. Нагревательный элемент — ТЭН, а прочная конструкция весом 4,8 кг легко перемещается при необходимости.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль BEKO FRL 3374 B 8916103200




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Beko
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1750
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
нет
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Поддержание тепла
нет
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
37.9 см x 31.3 см x 31.6 см
Страна производитель
Китай
Описание
Этот аэрогриль порадует вместительной чашей на 7,6 литра — можно готовить как ужин для всей семьи, так и порционные блюда для гостей. Высокая мощность 1750 Вт обеспечивает быстрое и равномерное приготовление. Сенсорное управление делает использование интуитивным и современным: достаточно легкого прикосновения. Таймер поможет не отвлекаться лишний раз — просто задайте нужное время, и аэрогриль справится сам. Приготовление на пару позволяет разнообразить рацион полезными блюдами, а диапазон температур от 80 до 200 °C открывает простор для экспериментов. Модель выполнена в стильном чёрном цвете и отлично впишется в любую кухню. Нагревательный элемент — ТЭН, а прочная конструкция весом 4,8 кг легко перемещается при необходимости.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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