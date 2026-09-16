Аэрогриль BRAYER BR2044 черный

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
серебристый
Комплектация
решетка, поддон
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737563
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Аэрогриль Brayer — сочетание мощности 1700 Вт и вместительной чаши на 8 литров. Благодаря двойному нагревательному элементу блюда быстро и равномерно запекаются, а регулировка температуры позволяет подобрать идеальный режим для каждого рецепта. Сенсорное управление делает каждое прикосновение простым и интуитивным, а серебристый корпус отлично впишется в любой кухонный интерьер. Таймер и функция поддержания тепла освобождают от необходимости постоянно следить за процессом — всё всегда будет готово вовремя и останется горячим. Особенно оценят этот аэрогриль те, кто любит разнообразие — ведь он не только запекает, но и позволяет готовить на пару. Один прибор — множество возможностей!
Аэрогриль Brayer — сочетание мощности 1700 Вт и вместительной чаши на 8 литров. Благодаря двойному нагревательному элементу блюда быстро и равномерно запекаются, а регулировка температуры позволяет подобрать идеальный режим для каждого рецепта. Сенсорное управление делает каждое прикосновение простым и интуитивным, а серебристый корпус отлично впишется в любой кухонный интерьер. Таймер и функция поддержания тепла освобождают от необходимости постоянно следить за процессом — всё всегда будет готово вовремя и останется горячим. Особенно оценят этот аэрогриль те, кто любит разнообразие — ведь он не только запекает, но и позволяет готовить на пару. Один прибор — множество возможностей!
Аэрогриль BRAYER BR2044 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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