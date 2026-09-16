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Аэрогриль BRAYER BR2044 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль BRAYER BR2044 черный

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Аэрогриль BRAYER BR2044 черный - фото 1
Аэрогриль BRAYER BR2044 черный - фото 2
Аэрогриль BRAYER BR2044 черный - фото 3
Аэрогриль BRAYER BR2044 черный - фото 4
Аэрогриль BRAYER BR2044 черный - фото 5
Аэрогриль BRAYER BR2044 черный - фото 6
Аэрогриль BRAYER BR2044 черный - фото 7
Аэрогриль BRAYER BR2044 черный - фото 8
Аэрогриль BRAYER BR2044 черный - фото 9
Аэрогриль BRAYER BR2044 черный - фото 10
Аэрогриль BRAYER BR2044 черный - фото 11
Аэрогриль BRAYER BR2044 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
серебристый
Комплектация
решетка, поддон
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль BRAYER BR2044 черный - фото 1
  • Аэрогриль BRAYER BR2044 черный - фото 2
  • Аэрогриль BRAYER BR2044 черный - фото 3
  • Аэрогриль BRAYER BR2044 черный - фото 4
  • Аэрогриль BRAYER BR2044 черный - фото 5
  • Аэрогриль BRAYER BR2044 черный - фото 6
  • Аэрогриль BRAYER BR2044 черный - фото 7
  • Аэрогриль BRAYER BR2044 черный - фото 8
  • Аэрогриль BRAYER BR2044 черный - фото 9
  • Аэрогриль BRAYER BR2044 черный - фото 10
  • Аэрогриль BRAYER BR2044 черный - фото 11
  • Аэрогриль BRAYER BR2044 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737563
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Характеристики

Бренд
Brayer
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
серебристый
Комплектация
решетка, поддон
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х38х36
Вес, кг.
7.6

Описание товара Аэрогриль BRAYER BR2044 черный

Аэрогриль Brayer — сочетание мощности 1700 Вт и вместительной чаши на 8 литров. Благодаря двойному нагревательному элементу блюда быстро и равномерно запекаются, а регулировка температуры позволяет подобрать идеальный режим для каждого рецепта. Сенсорное управление делает каждое прикосновение простым и интуитивным, а серебристый корпус отлично впишется в любой кухонный интерьер. Таймер и функция поддержания тепла освобождают от необходимости постоянно следить за процессом — всё всегда будет готово вовремя и останется горячим. Особенно оценят этот аэрогриль те, кто любит разнообразие — ведь он не только запекает, но и позволяет готовить на пару. Один прибор — множество возможностей!



Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль BRAYER BR2044 черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Brayer
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1700
Цвет
серебристый
Комплектация
решетка, поддон
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Brayer — сочетание мощности 1700 Вт и вместительной чаши на 8 литров. Благодаря двойному нагревательному элементу блюда быстро и равномерно запекаются, а регулировка температуры позволяет подобрать идеальный режим для каждого рецепта. Сенсорное управление делает каждое прикосновение простым и интуитивным, а серебристый корпус отлично впишется в любой кухонный интерьер. Таймер и функция поддержания тепла освобождают от необходимости постоянно следить за процессом — всё всегда будет готово вовремя и останется горячим. Особенно оценят этот аэрогриль те, кто любит разнообразие — ведь он не только запекает, но и позволяет готовить на пару. Один прибор — множество возможностей!


Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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