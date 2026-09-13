Top.Mail.Ru
Аэрофритюрница Ariete 4627 (00C462700AR0), 7 л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аэрофритюрница Ariete 4627 (00C462700AR0), 7 л

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аэрофритюрница Ariete 4627 (00C462700AR0), 7 л - фото 1
Аэрофритюрница Ariete 4627 (00C462700AR0), 7 л - фото 2
Аэрофритюрница Ariete 4627 (00C462700AR0), 7 л - фото 3
Аэрофритюрница Ariete 4627 (00C462700AR0), 7 л - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
7
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
антипригарная корзина с решеткой; воронка для сбора масла; руководство пользователя; рецептбук
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрофритюрница Ariete 4627 (00C462700AR0), 7 л - фото 1
  • Аэрофритюрница Ariete 4627 (00C462700AR0), 7 л - фото 2
  • Аэрофритюрница Ariete 4627 (00C462700AR0), 7 л - фото 3
  • Аэрофритюрница Ariete 4627 (00C462700AR0), 7 л - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713997
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
7
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
антипригарная корзина с решеткой; воронка для сбора масла; руководство пользователя; рецептбук
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
340х325х270 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х40х33
Вес, кг.
7.75

Описание товара Аэрофритюрница Ariete 4627 (00C462700AR0), 7 л

С помощью Ariete 4627 вы можете жарить любое блюдо в больших количествах, используя только одну столовую ложку масла, чтобы получить здоровое и вкусное жаркое одновременно. Благодаря большой 7-литровой корзине, с Ariete 4627 вы сможете приготовить до 2 кг картофеля фри за один раз! Картофель фри, но не только, крокеты, рыба, мясо и многие другие продукты в панировке, как замороженные и готовые к жарке, так и свежие и свежие в панировке, благодаря 11 предустановленным программам. Ariete 4627 готовится благодаря высокотемпературному воздуху, регулируемому от 35°C до 200°C, который циркулирует с максимальной скоростью и на 360° внутри камеры для приготовления пищи и обеспечивает равномерное распределение тепла внутри нее. Именно горячий воздух обеспечивает однородное приготовление блюд и образование хрустящей корочки снаружи,которой нечего завидовать традиционному жарению. Благодаря теплому воздуху не нужно будет добавлять столько масла, чтобы получить вкусную жареную, потому что достаточно простой ложки, таким образом вы принесете на стол более легкую, но вкусную пищу для всей семьи. С большой сенсорной панели вы можете настроить время приготовления, расписание, температуру и таймер. Ariete 4627 имеет функцию Max Crisp: благодаря специальной решетке, которая помещает продукты вверх внутри внутренней трубки, приготовление пищи будет более хрустящим в течение нескольких минут.

Отзывы о товаре Аэрофритюрница Ariete 4627 (00C462700AR0), 7 л




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
7
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
антипригарная корзина с решеткой; воронка для сбора масла; руководство пользователя; рецептбук
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
35
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
340х325х270 мм
Страна производитель
Китай
Описание
С помощью Ariete 4627 вы можете жарить любое блюдо в больших количествах, используя только одну столовую ложку масла, чтобы получить здоровое и вкусное жаркое одновременно. Благодаря большой 7-литровой корзине, с Ariete 4627 вы сможете приготовить до 2 кг картофеля фри за один раз! Картофель фри, но не только, крокеты, рыба, мясо и многие другие продукты в панировке, как замороженные и готовые к жарке, так и свежие и свежие в панировке, благодаря 11 предустановленным программам. Ariete 4627 готовится благодаря высокотемпературному воздуху, регулируемому от 35°C до 200°C, который циркулирует с максимальной скоростью и на 360° внутри камеры для приготовления пищи и обеспечивает равномерное распределение тепла внутри нее. Именно горячий воздух обеспечивает однородное приготовление блюд и образование хрустящей корочки снаружи,которой нечего завидовать традиционному жарению. Благодаря теплому воздуху не нужно будет добавлять столько масла, чтобы получить вкусную жареную, потому что достаточно простой ложки, таким образом вы принесете на стол более легкую, но вкусную пищу для всей семьи. С большой сенсорной панели вы можете настроить время приготовления, расписание, температуру и таймер. Ariete 4627 имеет функцию Max Crisp: благодаря специальной решетке, которая помещает продукты вверх внутри внутренней трубки, приготовление пищи будет более хрустящим в течение нескольких минут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрофритюрница Ariete 4627 (00C462700AR0), 7 л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...