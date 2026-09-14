Аэрофритюрница Ariete 4633 Glass DGT Bk
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Аэрофритюрница Ariete 4633 Glass DGT Bk
Откройте для себя новый уровень кулинарного мастерства на вашей кухне с аэрофритюрницей Ariete 4633/00. Этот современный прибор станет вашим верным помощником в приготовлении бесчисленного множества блюд, позволяя наслаждаться любимым вкусом хрустящих и аппетитных деликатесов, но с минимальным использованием масла. Принцип работы устройства основан на циркуляции раскаленного воздуха, который равномерно окружает продукты со всех сторон, обеспечивая идеальную прожарку и ту самую золотистую корочку, которую мы так ценим. Благодаря внушительной емкости корзины объемом четыре литра вы сможете без труда приготовить обед или ужин для всей семьи. Это позволяет за один раз поджарить до полутора килограммов картофельных ломтиков, что идеально подходит для приема гостей или просто для создания вкусного и сытного блюда без необходимости готовить порциями. Мощность прибора составляет 1400 Вт, что гарантирует быстрый нагрев и интенсивную циркуляцию воздуха для безупречного результата в сжатые сроки. Управление аэрофритюрницей интуитивно понятное и современное, благодаря сенсорной панели. Вы с легкостью сможете выставить необходимую температуру в диапазоне от 130 до 200 градусов, подобрав идеальный режим для любого типа продуктов. Встроенный таймер даст вам полную свободу – просто установите его и занимайтесь своими делами, пока устройство готовит. А функция отложенного запуска позволяет заранее запрограммировать начало приготовления, чтобы горячее и ароматное блюдо было готово точно к вашему приходу домой.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 040 руб.2010 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2040 черный
-
В наличииЦена 8 270 руб.2068 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2059 черный/серебристый
-
В наличииЦена 8 440 руб.2110 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2042 черный
-
В наличииЦена 9 060 руб. 15 120 руб.2265 руб. в СплитАэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 White (BHR083MEU)
-
В наличииЦена 9 060 руб. 15 120 руб.2265 руб. в СплитАэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 Black (BHR083NEU)
-
В наличииЦена 9 290 руб.2323 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2054 черный
-
В наличииЦена 10 810 руб.2703 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2048 черный
-
В наличииЦена 11 320 руб.2830 руб. в СплитАэрогриль BRAYER BR2051 черный
-
В наличииЦена 11 940 руб.2985 руб. в СплитАэрогриль Rondell RDE-AF111 13л 2100Вт черный/серебристый
-
В наличииЦена 12 720 руб.3180 руб. в СплитАэрогриль Dreame Air Fryer PT60 Grey
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Отзывы о товаре Аэрофритюрница Ariete 4633 Glass DGT Bk