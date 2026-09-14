Аэрогриль Hyundai HYF-9083 1700Вт сливочный/черный
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Hyundai HYF-9083 1700Вт сливочный/черный
Аэрогриль Hyundai — ваш универсальный помощник для современной кухни. Благодаря объёму чаши 8 литров и двум чашам вы легко приготовите обед для всей семьи или одновременно несколько блюд. Мощность 1700 Вт делает аэрогриль по-настоящему быстрым и эффективным, а минимальная температура нагрева в 50 °C и максимальная в 200 °C позволяют готовить как нежные десерты, так и аппетитные мясные блюда. Сенсорное управление — максимум комфорта и точности, а регулировка температуры поможет подобрать идеальный режим для каждого блюда. Необычайно удобно, что предусмотрено приготовление на пару: здоровая пища теперь готовится легко. Таймер избавит вас от необходимости следить за процессом. Надёжный нагревательный элемент ТЭН и стильный чёрный цвет делают модель не только функциональной, но и эффектной на кухне.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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