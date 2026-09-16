Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
5
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, решетка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727089
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Аэрогриль, решетка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
300 х 278 х 452 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х34х32
Вес, кг.
5.85
Описание товара Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт
Аэрогриль BQ GR2008 черный 86206222 оснащен LED-дисплеем с сенсорным управлением, что делает его использование особенно удобным и интуитивно понятным. Наличие 12 программ позволяет выбирать оптимальные режимы для приготовления различных блюд, экономя ваше время и усилия. Вы также можете установить необходимые параметры приготовления благодаря встроенному таймеру и регулировке температуры, что позволяет добиться идеальных результатов для каждого блюда.
Одним из ключевых преимуществ этой модели является антипригарное покрытие Non-Stick PRO, облегчающее уход за прибором и обеспечивает более легкое извлечение приготовленных блюд. Смотровое окно позволяет контролировать процесс приготовления.
Кварцевый нагревательный элемент быстро достигает заданной температуры при минимальном расходе электроэнергии, что способствует более быстрому и эффективному приготовлению пищи. Скрытый вентилятор равномерно распределяет горячий воздух внутри прибора и обеспечивает его циркуляцию. Внутреннее строение прибора позволяет добиться максимального прогрева пищи со всех сторон, не пересушивая ее во время приготовления.
Аэрогриль, решетка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
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Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
300 х 278 х 452 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль BQ GR2008 черный 86206222 оснащен LED-дисплеем с сенсорным управлением, что делает его использование особенно удобным и интуитивно понятным. Наличие 12 программ позволяет выбирать оптимальные режимы для приготовления различных блюд, экономя ваше время и усилия. Вы также можете установить необходимые параметры приготовления благодаря встроенному таймеру и регулировке температуры, что позволяет добиться идеальных результатов для каждого блюда.
Одним из ключевых преимуществ этой модели является антипригарное покрытие Non-Stick PRO, облегчающее уход за прибором и обеспечивает более легкое извлечение приготовленных блюд. Смотровое окно позволяет контролировать процесс приготовления.
Кварцевый нагревательный элемент быстро достигает заданной температуры при минимальном расходе электроэнергии, что способствует более быстрому и эффективному приготовлению пищи. Скрытый вентилятор равномерно распределяет горячий воздух внутри прибора и обеспечивает его циркуляцию. Внутреннее строение прибора позволяет добиться максимального прогрева пищи со всех сторон, не пересушивая ее во время приготовления.
Аэрогриль BQ GR2008 Black, 5л, 1500 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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