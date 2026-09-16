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Аэрогриль Roome Air Fry AF-ZE7226-A черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль Roome Air Fry AF-ZE7226-A черный

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Аэрогриль Roome Air Fry AF-ZE7226-A черный - фото 1
Аэрогриль Roome Air Fry AF-ZE7226-A черный - фото 2
Аэрогриль Roome Air Fry AF-ZE7226-A черный - фото 3
Аэрогриль Roome Air Fry AF-ZE7226-A черный - фото 4
Аэрогриль Roome Air Fry AF-ZE7226-A черный - фото 5
Аэрогриль Roome Air Fry AF-ZE7226-A черный - фото 6
Аэрогриль Roome Air Fry AF-ZE7226-A черный - фото 7
Аэрогриль Roome Air Fry AF-ZE7226-A черный - фото 8
Аэрогриль Roome Air Fry AF-ZE7226-A черный - фото 9
Аэрогриль Roome Air Fry AF-ZE7226-A черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
съемная чаша; резервуар для воды; резервуар для масла; руководство пользователя; гарантийный талон
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Roome Air Fry AF-ZE7226-A черный - фото 1
  • Аэрогриль Roome Air Fry AF-ZE7226-A черный - фото 2
  • Аэрогриль Roome Air Fry AF-ZE7226-A черный - фото 3
  • Аэрогриль Roome Air Fry AF-ZE7226-A черный - фото 4
  • Аэрогриль Roome Air Fry AF-ZE7226-A черный - фото 5
  • Аэрогриль Roome Air Fry AF-ZE7226-A черный - фото 6
  • Аэрогриль Roome Air Fry AF-ZE7226-A черный - фото 7
  • Аэрогриль Roome Air Fry AF-ZE7226-A черный - фото 8
  • Аэрогриль Roome Air Fry AF-ZE7226-A черный - фото 9
  • Аэрогриль Roome Air Fry AF-ZE7226-A черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723393
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Характеристики

Бренд
ROOME
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
съемная чаша; резервуар для воды; резервуар для масла; руководство пользователя; гарантийный талон
Регулировка температуры
да
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
39.2 x 30.9 x 32.1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х38х37
Вес, кг.
6.2

Описание товара Аэрогриль Roome Air Fry AF-ZE7226-A черный

Аэрогриль Roome Air Fry AF-ZE7226-A — это современное устройство для приготовления пищи без лишнего масла, сочетающее в себе функциональность, мощность и удобство. Объём чаши составляет 7 литров, что позволяет готовить большие порции за один раз — идеально для семьи или приёма гостей. Модель оснащена как резервуаром для воды, так и для масла, что расширяет возможности приготовления: можно жарить, запекать, тушить и даже увлажнять блюда для сохранения сочности. Рабочий диапазон температур от 80 до 200 градусов Цельсия обеспечивает точную настройку под разные рецепты — от хрустящего картофеля фри до нежного куриного филе. Встроенные 8 автоматических программ позволяют выбрать оптимальный режим одним нажатием, экономя время и избавляя от необходимости вручную подбирать параметры. Внутренняя камера выполнена из металла, что гарантирует долговечность и равномерное распределение тепла. Мощность устройства составляет 1800 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев и сокращает общее время приготовления. Аэрофритюрница Roome Air Fry AF-ZE7226-A работает от сети 220–240 В с частотой 50/60 Гц, что делает её совместимой с большинством бытовых электросетей. Габариты модели — 392?309?321 мм — позволяют удобно разместить её на кухонной поверхности без ущерба для пространства. Этот аэрогриль — отличное решение для тех, кто хочет готовить вкусно, быстро и с заботой о здоровье, снижая количество масла в рационе без потери вкуса.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Roome Air Fry AF-ZE7226-A черный




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Характеристики
Бренд
ROOME
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
съемная чаша; резервуар для воды; резервуар для масла; руководство пользователя; гарантийный талон
Регулировка температуры
да
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
39.2 x 30.9 x 32.1 см
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Roome Air Fry AF-ZE7226-A — это современное устройство для приготовления пищи без лишнего масла, сочетающее в себе функциональность, мощность и удобство. Объём чаши составляет 7 литров, что позволяет готовить большие порции за один раз — идеально для семьи или приёма гостей. Модель оснащена как резервуаром для воды, так и для масла, что расширяет возможности приготовления: можно жарить, запекать, тушить и даже увлажнять блюда для сохранения сочности. Рабочий диапазон температур от 80 до 200 градусов Цельсия обеспечивает точную настройку под разные рецепты — от хрустящего картофеля фри до нежного куриного филе. Встроенные 8 автоматических программ позволяют выбрать оптимальный режим одним нажатием, экономя время и избавляя от необходимости вручную подбирать параметры. Внутренняя камера выполнена из металла, что гарантирует долговечность и равномерное распределение тепла. Мощность устройства составляет 1800 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев и сокращает общее время приготовления. Аэрофритюрница Roome Air Fry AF-ZE7226-A работает от сети 220–240 В с частотой 50/60 Гц, что делает её совместимой с большинством бытовых электросетей. Габариты модели — 392?309?321 мм — позволяют удобно разместить её на кухонной поверхности без ущерба для пространства. Этот аэрогриль — отличное решение для тех, кто хочет готовить вкусно, быстро и с заботой о здоровье, снижая количество масла в рационе без потери вкуса.


Теги товара: с тэном
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Отзывы


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