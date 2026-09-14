Аэрогриль Kitfort КТ-2291 1700 Вт красный/черный
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2291 1700 Вт красный/черный
Аэрогриль Kitfort мощностью 1700 Вт — практичный помощник для приготовления разнообразных блюд с точной настройкой температуры. Диапазон нагрева от 80 до 200 °C позволяет выбирать подходящий режим для разных кулинарных задач, а таймер помогает контролировать продолжительность приготовления без лишних хлопот. Модель оснащена одной чашей и одним нагревательным элементом — ТЭНом. Сенсорное управление делает настройку понятной и удобной, функция приготовления на пару расширяет возможности аэрогриля, а поддержание тепла помогает сохранить блюдо тёплым после завершения программы. Вес устройства составляет 5,1 кг. Корпус представлен в эффектных чёрном и красном цветах. Произведено в Китае.
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Теги товара: с тэном
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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