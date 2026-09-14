Аэрогриль JVC JK-MB105 черный, 3400 Вт, 12 л, сенсор, 10 программ
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль JVC JK-MB105 черный, 3400 Вт, 12 л, сенсор, 10 программ
Аэрогриль JVC — настоящая находка для тех, кто ценит функциональность и простор в кухонной технике. Благодаря внушительной мощности в 3400 Вт этот прибор быстро справляется даже со сложными блюдами, а объём 12 литров позволяет готовить большие порции для всей семьи. Регулировка температуры от 60 до 200 °C делает аэрогриль универсальным: от нежного приготовления на пару до румяной хрустящей корочки, всё под вашим контролем. Сенсорное управление превращает процесс готовки в удовольствие — нужен всего один лёгкий жест. Таймер позволит не переживать за время готовки, а две чаши и два нагревательных элемента расширяют кулинарные возможности. Чёрный корпус выглядит стильно и элегантно на любой кухне. Вес 10,4 кг гарантирует устойчивость на поверхности. Готовьте на пару, запекайте, экспериментируйте с режимами — аэрогриль JVC легко справится с любыми задачами!
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
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