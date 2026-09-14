Аэрофритюрница Ariete 00C463003AR0 9л
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Характеристики
Описание товара Аэрофритюрница Ariete 00C463003AR0 9л
Откройте для себя новый уровень кулинарного мастерства с аэрофритюрницей Ariete 4633/03 — вашим умным помощником на кухне, который превращает процесс приготовления в настоящее искусство. Благодаря передовой технологии циркуляции горячего воздуха вы сможете наслаждаться любимыми блюдами с хрустящей корочкой и нежнейшей текстурой внутри, используя минимальное количество масла. Это не просто прибор, а ваш личный повар, заботящийся о здоровье и разнообразии вашего меню. Вместительная четырехлитровая корзина с антипригарным покрытием легко вмещает до полутора килограммов картофельных ломтиков, что делает устройство идеальным для семьи или приема гостей. Съемная чаша не только упрощает процесс сервировки, но и обеспечивает легкую и тщательную мойку. А через удобное смотровое окно вы всегда можете проконтролировать степень готовности, не прерывая процесс приготовления. Эргономичный пластиковый корпус гармонично впишется в интерьер любой современной кухни. Управлять этим технологичным устройством невероятно просто благодаря интуитивно понятному сенсорному интерфейсу. Мощность в 1400 ватт гарантирует быстрое приготовление даже самых объемных порций, экономя ваше время. Широкий диапазон температур от 130 до 200 градусов позволяет с легкостью подбирать оптимальный режим для любого продукта — от нежных десертов до сочного стейка. Встроенный таймер обеспечит точность приготовления, а функция отложенного запуска позволит вам планировать свой день, чтобы к нужному моменту на столе уже ждал горячий и ароматный обед или ужин.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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Теги товара: с тэном
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