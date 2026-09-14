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Монитор AOC 27" U27B3A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор AOC 27" U27B3A

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Монитор AOC 27&quot; U27B3A - фото 1
Монитор AOC 27&quot; U27B3A - фото 2
Монитор AOC 27&quot; U27B3A - фото 3
Монитор AOC 27&quot; U27B3A - фото 4
Монитор AOC 27&quot; U27B3A - фото 5
Монитор AOC 27&quot; U27B3A - фото 6
Монитор AOC 27&quot; U27B3A - фото 7
Монитор AOC 27&quot; U27B3A - фото 8
Монитор AOC 27&quot; U27B3A - фото 9
Монитор AOC 27&quot; U27B3A - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000 :1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
  • Монитор AOC 27&quot; U27B3A - фото 1
  • Монитор AOC 27&quot; U27B3A - фото 2
  • Монитор AOC 27&quot; U27B3A - фото 3
  • Монитор AOC 27&quot; U27B3A - фото 4
  • Монитор AOC 27&quot; U27B3A - фото 5
  • Монитор AOC 27&quot; U27B3A - фото 6
  • Монитор AOC 27&quot; U27B3A - фото 7
  • Монитор AOC 27&quot; U27B3A - фото 8
  • Монитор AOC 27&quot; U27B3A - фото 9
  • Монитор AOC 27&quot; U27B3A - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738247
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Характеристики

Бренд
AOC
Изогнутый экран
нет
Особенности
регулировка наклона,встроенные динамики,расширенный динамический диапазон (HDR),безрамочный дизайн,отсутствие мерцания
Комплектация
Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000 :1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
27
Габаритные размеры с подставкой
614x460x229.8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х45х14
Вес, кг.
5

Описание товара Монитор AOC 27" U27B3A

Монитор AOC U27B3A представляет собой 27-дюймовый UHD-экран, который предлагает пользователям исключительное качество изображения и комфорт при работе. С разрешением 3840x2160 пикселей, он обеспечивает великолепную четкость изображения, позволяя видеть больше деталей одновременно. IPS-панель гарантирует широкие углы обзора до 178 градусов, что делает его отличным выбором для совместной работы и просмотра контента с разных позиций. Дизайн монитора AOC U27B3A выделяется безрамочной конструкцией с трех сторон, что создает ощущение бесшовного просмотра при использовании нескольких мониторов. Это особенно полезно для профессионалов, которые работают с несколькими экранами одновременно. Технология HDR10 улучшает качество изображения, добавляя яркость и контрастность, что делает просмотр фильмов и игр более захватывающим. Монитор также оснащен технологией Adaptive Sync, которая синхронизирует частоту обновления экрана с частотой кадров видеокарты. Это позволяет избежать разрывов и задержек изображения, обеспечивая плавный игровой процесс и комфортный просмотр видео. Встроенные динамики общей мощностью 4 Вт позволяют наслаждаться звуком без необходимости подключения внешних акустических систем, что делает его удобным для общения и развлечений. AOC U27B3A использует технологию Low Blue Light, которая снижает уровень вредного синего света, помогая уменьшить напряжение глаз при длительном использовании. Это особенно важно для пользователей, проводящих много времени за экраном. Монитор сочетает в себе стильный внешний вид и высокую функциональность, что делает его отличным выбором как для работы, так и для развлечений.



Теги товара: 27", большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 27" U27B3A




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AOC
Изогнутый экран
нет
Особенности
регулировка наклона,встроенные динамики,расширенный динамический диапазон (HDR),безрамочный дизайн,отсутствие мерцания
Комплектация
Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000 :1
Частота обновления, Гц
60
Развернуть
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Регулировка по высоте
нет
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
27
Габаритные размеры с подставкой
614x460x229.8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор AOC U27B3A представляет собой 27-дюймовый UHD-экран, который предлагает пользователям исключительное качество изображения и комфорт при работе. С разрешением 3840x2160 пикселей, он обеспечивает великолепную четкость изображения, позволяя видеть больше деталей одновременно. IPS-панель гарантирует широкие углы обзора до 178 градусов, что делает его отличным выбором для совместной работы и просмотра контента с разных позиций. Дизайн монитора AOC U27B3A выделяется безрамочной конструкцией с трех сторон, что создает ощущение бесшовного просмотра при использовании нескольких мониторов. Это особенно полезно для профессионалов, которые работают с несколькими экранами одновременно. Технология HDR10 улучшает качество изображения, добавляя яркость и контрастность, что делает просмотр фильмов и игр более захватывающим. Монитор также оснащен технологией Adaptive Sync, которая синхронизирует частоту обновления экрана с частотой кадров видеокарты. Это позволяет избежать разрывов и задержек изображения, обеспечивая плавный игровой процесс и комфортный просмотр видео. Встроенные динамики общей мощностью 4 Вт позволяют наслаждаться звуком без необходимости подключения внешних акустических систем, что делает его удобным для общения и развлечений. AOC U27B3A использует технологию Low Blue Light, которая снижает уровень вредного синего света, помогая уменьшить напряжение глаз при длительном использовании. Это особенно важно для пользователей, проводящих много времени за экраном. Монитор сочетает в себе стильный внешний вид и высокую функциональность, что делает его отличным выбором как для работы, так и для развлечений.


Теги товара: 27", большие, с колонками
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Отзывы


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