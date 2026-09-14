Монитор AOC 27" Q27P3CV
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 27" Q27P3CV
Монитор AOC Q27P3CV представлен в тонком черном корпусе с большим 27-дюймовым экраном. Функциональная подставка сохраняет устойчивость при наклоне и повороте, позволяет поднять и опустить экран, работать в портретном режиме. Монитор дополнен динамиками по 2 Вт, разъемом для подключения наушников и колонок. Также на корпусе вы найдете 4 порта USB и набор видеоинтерфейсов разного типа. Техника AOC Q27P3CV порадует разрешением 2560x1440 dpi. На таком мониторе удобно работать, смотреть фильмы и учебные материалы. Матовое покрытие устраняет блики, а технология защиты зрения избавляет от неприятного мерцания. Широкий угол обзора и технология динамического обновления делают видео более насыщенным и четким даже при движении.
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Теги товара: 27", большие, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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