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Монитор AOC 27" Q27P3CV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор AOC 27" Q27P3CV

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Монитор AOC 27&quot; Q27P3CV - фото 1
Монитор AOC 27&quot; Q27P3CV - фото 2
Монитор AOC 27&quot; Q27P3CV - фото 3
Монитор AOC 27&quot; Q27P3CV - фото 4
Монитор AOC 27&quot; Q27P3CV - фото 5
Монитор AOC 27&quot; Q27P3CV - фото 6
Монитор AOC 27&quot; Q27P3CV - фото 7
Монитор AOC 27&quot; Q27P3CV - фото 8
Монитор AOC 27&quot; Q27P3CV - фото 9
Монитор AOC 27&quot; Q27P3CV - фото 10
Монитор AOC 27&quot; Q27P3CV - фото 11
Монитор AOC 27&quot; Q27P3CV - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
350 Кд/м?
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P3CV - фото 1
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P3CV - фото 2
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P3CV - фото 3
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P3CV - фото 4
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P3CV - фото 5
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P3CV - фото 6
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P3CV - фото 7
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P3CV - фото 8
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P3CV - фото 9
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P3CV - фото 10
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P3CV - фото 11
  • Монитор AOC 27&quot; Q27P3CV - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738244
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Характеристики

Бренд
AOC
Изогнутый экран
нет
Комплектация
- кабель питания- документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
USB Type-A, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
23
Габаритные размеры с подставкой
613.8x543.99x200.19 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х48х16
Вес, кг.
10

Описание товара Монитор AOC 27" Q27P3CV

Монитор AOC Q27P3CV представлен в тонком черном корпусе с большим 27-дюймовым экраном. Функциональная подставка сохраняет устойчивость при наклоне и повороте, позволяет поднять и опустить экран, работать в портретном режиме. Монитор дополнен динамиками по 2 Вт, разъемом для подключения наушников и колонок. Также на корпусе вы найдете 4 порта USB и набор видеоинтерфейсов разного типа. Техника AOC Q27P3CV порадует разрешением 2560x1440 dpi. На таком мониторе удобно работать, смотреть фильмы и учебные материалы. Матовое покрытие устраняет блики, а технология защиты зрения избавляет от неприятного мерцания. Широкий угол обзора и технология динамического обновления делают видео более насыщенным и четким даже при движении.



Теги товара: 27", большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 27" Q27P3CV




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AOC
Изогнутый экран
нет
Комплектация
- кабель питания- документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
75
Яркость
350 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
USB Type-A, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
23
Габаритные размеры с подставкой
613.8x543.99x200.19 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор AOC Q27P3CV представлен в тонком черном корпусе с большим 27-дюймовым экраном. Функциональная подставка сохраняет устойчивость при наклоне и повороте, позволяет поднять и опустить экран, работать в портретном режиме. Монитор дополнен динамиками по 2 Вт, разъемом для подключения наушников и колонок. Также на корпусе вы найдете 4 порта USB и набор видеоинтерфейсов разного типа. Техника AOC Q27P3CV порадует разрешением 2560x1440 dpi. На таком мониторе удобно работать, смотреть фильмы и учебные материалы. Матовое покрытие устраняет блики, а технология защиты зрения избавляет от неприятного мерцания. Широкий угол обзора и технология динамического обновления делают видео более насыщенным и четким даже при движении.


Теги товара: 27", большие, с колонками
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Отзывы


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