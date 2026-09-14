Монитор AOC 24,5" CS25G
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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
300
Яркость
400 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738217
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Характеристики
Бренд
Игровой
Да
Особенности
виртуальный прицел, стабилизатор черного цвета, счетчик кадров, увеличение центральной области экрана
Комплектация
документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
300
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
NIVIDIA G-Sync compatible
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
300x300
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
30
Габаритные размеры с подставкой
560x381x208 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х48х16
Вес, кг.
10.2
Описание товара Монитор AOC 24,5" CS25G
Монитор с говорящей маркировкой CS25G предназначен для киберспорта и имеет специальный игровой режим CS (Counter-Strike). Специальный режим CS предлагает наиболее оптимальные настройки для Counter-Strike 2. Юзер получает четкие визуальные эффекты, правильную цветовую гамму, уменьшение Input Lag и плавную игровую картинку. Набор разъемов включает два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4. Имеется крепление VESA 100 ? 100 мм. Разработанная для профессионалов модель AOC CS25G, оснащена HDR 400, HDMI 2.1, подсветкой RGB Light FX и эргономичной подставкой для удобства в бою.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Игровой
Да
Особенности
виртуальный прицел, стабилизатор черного цвета, счетчик кадров, увеличение центральной области экрана
Комплектация
документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
24.5
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
300
Развернуть
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
NIVIDIA G-Sync compatible
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
300x300
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
30
Габаритные размеры с подставкой
560x381x208 мм
Страна производитель
Китай
Монитор с говорящей маркировкой CS25G предназначен для киберспорта и имеет специальный игровой режим CS (Counter-Strike). Специальный режим CS предлагает наиболее оптимальные настройки для Counter-Strike 2. Юзер получает четкие визуальные эффекты, правильную цветовую гамму, уменьшение Input Lag и плавную игровую картинку. Набор разъемов включает два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4. Имеется крепление VESA 100 ? 100 мм. Разработанная для профессионалов модель AOC CS25G, оснащена HDR 400, HDMI 2.1, подсветкой RGB Light FX и эргономичной подставкой для удобства в бою.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с колонками, lg 27"
Монитор AOC 24,5" CS25G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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