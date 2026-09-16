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Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP300P KIT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP300P KIT

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Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP300P KIT - фото 1
Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP300P KIT - фото 2
Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP300P KIT - фото 3
Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP300P KIT - фото 4
Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP300P KIT - фото 5
Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP300P KIT - фото 6
Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP300P KIT - фото 7
Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP300P KIT - фото 8
Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP300P KIT - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Powerline адаптер
Тип сети
беспроводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
600 Мбит/с
  • Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP300P KIT - фото 1
  • Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP300P KIT - фото 2
  • Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP300P KIT - фото 3
  • Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP300P KIT - фото 4
  • Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP300P KIT - фото 5
  • Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP300P KIT - фото 6
  • Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP300P KIT - фото 7
  • Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP300P KIT - фото 8
  • Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP300P KIT - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737804
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Powerline адаптер
Тип сети
беспроводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Тип внешней антенны
нет
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
600 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х10
Вес, г.
600

Описание товара Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP300P KIT

Mercusys MP300P KIT AV600 Комплект Powerline-адаптеров, которые используют существующую домашнюю электропроводку для передачи данных. Технология HomePlug AV2 обеспечивает стабильную передачу данных со скоростью до 600 Мбит/с на расстояние до 300 метров в пределах одной электрической цепи. Это решение идеально подходит для потоковой передачи видео в формате 4K, онлайн-игр или передачи больших файлов в местах со слабым или нестабильным сигналом Wi-Fi. Каждый адаптер оснащён сквозным разъёмом питания , поэтому вы не потеряете доступ к розетке после подключения. Установка предельно проста — достаточно подключить один адаптер к роутеру, второй — к розетке в нужной комнате и нажать кнопку сопряжения. Автоматический режим энергосбережения снижает потребление энергии до 85% , когда адаптеры не используются.

Отзывы о товаре Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP300P KIT




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Powerline адаптер
Тип сети
беспроводная
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
RJ45
Тип внешней антенны
нет
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
600 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Описание
Mercusys MP300P KIT AV600 Комплект Powerline-адаптеров, которые используют существующую домашнюю электропроводку для передачи данных. Технология HomePlug AV2 обеспечивает стабильную передачу данных со скоростью до 600 Мбит/с на расстояние до 300 метров в пределах одной электрической цепи. Это решение идеально подходит для потоковой передачи видео в формате 4K, онлайн-игр или передачи больших файлов в местах со слабым или нестабильным сигналом Wi-Fi. Каждый адаптер оснащён сквозным разъёмом питания , поэтому вы не потеряете доступ к розетке после подключения. Установка предельно проста — достаточно подключить один адаптер к роутеру, второй — к розетке в нужной комнате и нажать кнопку сопряжения. Автоматический режим энергосбережения снижает потребление энергии до 85% , когда адаптеры не используются.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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