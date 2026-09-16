Отпариватель UFESA POCKET MIST

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Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1470
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.15
Время нагрева до готовности к работе, сек
25
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737555
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Ручной отпариватель Ufesa удивит своей компактностью — вес всего 0,8 кг позволяет легко брать его с собой в поездки или переезды. Благодаря быстрой готовности к работе за 25 секунд вы сможете привести одежду в порядок за считанные минуты, не тратя время на долгий нагрев. Мощности 1470 Вт достаточно для уверенного расправления даже плотных тканей, а максимальная подача пара 20 г/мин делает вещь по-настоящему многофункциональной. Резервуар объёмом 0,15 л съёмный, что облегчает процесс дозаправки водой.
Отдельного внимания заслуживает длина шнура — 1,8 м дают свободу для манёвра, а легкость и вертикальное положение утюжка делают Ufesa незаменимым для быстрого ухода за гардеробом. Белый цвет придаёт отпаривателю стильный и свежий вид, а телескопическая стойка делает процесс отпаривания ещё удобнее. Регулировка подачи пара позволяет адаптировать мощность под разные ткани, а алюминиевая подошва устойчива к царапинам и легко скользит по поверхности.
Ручной отпариватель Ufesa удивит своей компактностью — вес всего 0,8 кг позволяет легко брать его с собой в поездки или переезды. Благодаря быстрой готовности к работе за 25 секунд вы сможете привести одежду в порядок за считанные минуты, не тратя время на долгий нагрев. Мощности 1470 Вт достаточно для уверенного расправления даже плотных тканей, а максимальная подача пара 20 г/мин делает вещь по-настоящему многофункциональной. Резервуар объёмом 0,15 л съёмный, что облегчает процесс дозаправки водой.
Отдельного внимания заслуживает длина шнура — 1,8 м дают свободу для манёвра, а легкость и вертикальное положение утюжка делают Ufesa незаменимым для быстрого ухода за гардеробом. Белый цвет придаёт отпаривателю стильный и свежий вид, а телескопическая стойка делает процесс отпаривания ещё удобнее. Регулировка подачи пара позволяет адаптировать мощность под разные ткани, а алюминиевая подошва устойчива к царапинам и легко скользит по поверхности.
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