Отпариватель ручной Hyundai H-HS02123
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Характеристики
Тип товара
Отпариватель ручной
Мощность, Вт
1650
Объём резервуара для воды
0.3
Съемный резервуар для воды
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 451403
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватель ручной
Дополнительный цвет
вишнёвый
Страна производства
Республика Корея
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
1650
Объём резервуара для воды
0.3
Съемный резервуар для воды
да
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х17х14
Вес, кг.
1.44
Описание товара Отпариватель ручной Hyundai H-HS02123
Ручной отпариватель – прибор, позволяющий разглаживать изделия из ткани с помощью подачи горячего пара. Устройство без риска прожечь ткань
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Бренд
Тип товара
Отпариватель ручной
Дополнительный цвет
вишнёвый
Страна производства
Республика Корея
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
1650
Объём резервуара для воды
0.3
Съемный резервуар для воды
да
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Ручной отпариватель – прибор, позволяющий разглаживать изделия из ткани с помощью подачи горячего пара. Устройство без риска прожечь ткань
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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