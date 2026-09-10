Top.Mail.Ru
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02123 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Отпариватель ручной Hyundai H-HS02123

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02123 - фото 1
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02123 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель ручной
Мощность, Вт
1650
Объём резервуара для воды
0.3
Съемный резервуар для воды
да
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02123 - фото 1
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02123 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 451403
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Отпариватель ручной
Дополнительный цвет
вишнёвый
Страна производства
Республика Корея
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
1650
Объём резервуара для воды
0.3
Съемный резервуар для воды
да
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х17х14
Вес, кг.
1.44

Описание товара Отпариватель ручной Hyundai H-HS02123

Ручной отпариватель – прибор, позволяющий разглаживать изделия из ткани с помощью подачи горячего пара. Устройство без риска прожечь ткань

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Hyundai H-HS02123




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Отпариватель ручной
Дополнительный цвет
вишнёвый
Страна производства
Республика Корея
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
1650
Объём резервуара для воды
0.3
Съемный резервуар для воды
да
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной отпариватель – прибор, позволяющий разглаживать изделия из ткани с помощью подачи горячего пара. Устройство без риска прожечь ткань
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отпариватель ручной Hyundai H-HS02123 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...