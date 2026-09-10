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Отпариватель ручной Deerma DEM-HS007 Garment Stremer купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной Deerma DEM-HS007 Garment Stremer

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Отпариватель ручной Deerma DEM-HS007 Garment Stremer - фото 1
Отпариватель ручной Deerma DEM-HS007 Garment Stremer - фото 2
Отпариватель ручной Deerma DEM-HS007 Garment Stremer - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель ручной
  • Отпариватель ручной Deerma DEM-HS007 Garment Stremer - фото 1
  • Отпариватель ручной Deerma DEM-HS007 Garment Stremer - фото 2
  • Отпариватель ручной Deerma DEM-HS007 Garment Stremer - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 427583
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Характеристики

Бренд
deerma
Тип товара
Отпариватель ручной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х14
Вес, кг.
1.3

Описание товара Отпариватель ручной Deerma DEM-HS007 Garment Stremer

Xiaomi Deerma Garment Steamer - компактный ручной отпариватель, способный быстро и эффективно привести в порядок одежду.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Deerma DEM-HS007 Garment Stremer




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Характеристики
Бренд
deerma
Тип товара
Отпариватель ручной
Страна производитель
Китай
Описание
Xiaomi Deerma Garment Steamer - компактный ручной отпариватель, способный быстро и эффективно привести в порядок одежду.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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