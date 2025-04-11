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Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый

4 Отзывы
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Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 1
Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 2
Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 3
Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 4
Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 5
Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 6
Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 7
Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 8
Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 9
Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 10
Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 11
Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 12
Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 13
Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 14
Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 15
Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 16
Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 17
Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
35
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 1
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 2
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 3
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 4
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 5
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 6
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 7
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 8
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 9
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 10
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 11
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 12
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 13
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 14
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 15
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 16
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 17
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703453
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
20
Длина, м
18.4
Дополнительный цвет
золото
Прочее
для любых типов ткани
Страна производства
Республика Корея
Температура пара, °С
140
Функции и особенности
горизонтальное отпаривание
Основной цвет
черный
Комплектация
отпариватель, насадка-щетка, документация, упаковка
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
35
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
1.9
Габаритные размеры), см
26.1x18.4x11.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х21х14
Вес, кг.
1.33

Описание товара Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый

Стильный ручной отпариватель Hyundai H-HS01820 мощностью 1800 Вт поможет быстро и легко привести в порядок одежду. Прибор готов к работе уже через 30 секунд после включения, а для регулировки интенсивности подачи пара достаточно одного нажатия кнопки.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый

Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В целом нужная полезная вещь Но не все типы тканей отпаривает быстро. Проще утюгом. Лёгкие ткани, вязаные вещи, брюки - легко и быстро.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
не ожидал, что будет какой-то толк от ручного отпаривателя. тем более именно нормальный отпариватель, но супруга хотела мобильный, чтобы утром быстро подготовить одежду перед работой. Но оказалось, что и ручной отпариватель может не плохо отгладить одежду.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Ольга И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный Хорошо отпаривает Удобный, не слишком сложный в применении. Меня устроил во всем! Рекомендую))
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Анастасия З.

Достоинства:


Комментарий:
Очень легкий и удобно ложится в руку, (до этого пересмотрела кучу в магазине, поэтому есть с чем сравнить) работает исправно, результатом довольна. взяла именно этой марки, потому что проверено временем - у подруги тоже есть примерно такой же



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
20
Длина, м
18.4
Дополнительный цвет
золото
Прочее
для любых типов ткани
Страна производства
Республика Корея
Температура пара, °С
140
Функции и особенности
горизонтальное отпаривание
Основной цвет
черный
Комплектация
отпариватель, насадка-щетка, документация, упаковка
Мощность, Вт
1800
Развернуть
Максимальная подача пара, г/мин
35
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
1.9
Габаритные размеры), см
26.1x18.4x11.8
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный ручной отпариватель Hyundai H-HS01820 мощностью 1800 Вт поможет быстро и легко привести в порядок одежду. Прибор готов к работе уже через 30 секунд после включения, а для регулировки интенсивности подачи пара достаточно одного нажатия кнопки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В целом нужная полезная вещь Но не все типы тканей отпаривает быстро. Проще утюгом. Лёгкие ткани, вязаные вещи, брюки - легко и быстро.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
не ожидал, что будет какой-то толк от ручного отпаривателя. тем более именно нормальный отпариватель, но супруга хотела мобильный, чтобы утром быстро подготовить одежду перед работой. Но оказалось, что и ручной отпариватель может не плохо отгладить одежду.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Ольга И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный Хорошо отпаривает Удобный, не слишком сложный в применении. Меня устроил во всем! Рекомендую))
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Анастасия З.

Достоинства:


Комментарий:
Очень легкий и удобно ложится в руку, (до этого пересмотрела кучу в магазине, поэтому есть с чем сравнить) работает исправно, результатом довольна. взяла именно этой марки, потому что проверено временем - у подруги тоже есть примерно такой же


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