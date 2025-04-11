Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
35
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703453
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
20
Длина, м
18.4
Дополнительный цвет
золото
Прочее
для любых типов ткани
Страна производства
Республика Корея
Температура пара, °С
140
Функции и особенности
горизонтальное отпаривание
Основной цвет
черный
Комплектация
отпариватель, насадка-щетка, документация, упаковка
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
35
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
1.9
Габаритные размеры), см
26.1x18.4x11.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х21х14
Вес, кг.
1.33
Описание товара Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый
Стильный ручной отпариватель Hyundai H-HS01820 мощностью 1800 Вт поможет быстро и легко привести в порядок одежду. Прибор готов к работе уже через 30 секунд после включения, а для регулировки интенсивности подачи пара достаточно одного нажатия кнопки.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
20
Длина, м
18.4
Дополнительный цвет
золото
Прочее
для любых типов ткани
Страна производства
Республика Корея
Температура пара, °С
140
Функции и особенности
горизонтальное отпаривание
Основной цвет
черный
Комплектация
отпариватель, насадка-щетка, документация, упаковка
Мощность, Вт
1800
Развернуть
Максимальная подача пара, г/мин
35
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
1.9
Габаритные размеры), см
26.1x18.4x11.8
Страна производитель
Китай
Стильный ручной отпариватель Hyundai H-HS01820 мощностью 1800 Вт поможет быстро и легко привести в порядок одежду. Прибор готов к работе уже через 30 секунд после включения, а для регулировки интенсивности подачи пара достаточно одного нажатия кнопки.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Достоинства:
Комментарий:
В целом нужная полезная вещь Но не все типы тканей отпаривает быстро. Проще утюгом. Лёгкие ткани, вязаные вещи, брюки - легко и быстро.
Достоинства:
Комментарий:
не ожидал, что будет какой-то толк от ручного отпаривателя. тем более именно нормальный отпариватель, но супруга хотела мобильный, чтобы утром быстро подготовить одежду перед работой. Но оказалось, что и ручной отпариватель может не плохо отгладить одежду.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный Хорошо отпаривает Удобный, не слишком сложный в применении. Меня устроил во всем! Рекомендую))
Достоинства:
Комментарий:
Очень легкий и удобно ложится в руку, (до этого пересмотрела кучу в магазине, поэтому есть с чем сравнить) работает исправно, результатом довольна. взяла именно этой марки, потому что проверено временем - у подруги тоже есть примерно такой же
Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Отпариватель ручной Hyundai H-HS01820 1800Вт черный/золотистый
Достоинства:
Комментарий:
В целом нужная полезная вещь Но не все типы тканей отпаривает быстро. Проще утюгом. Лёгкие ткани, вязаные вещи, брюки - легко и быстро.
Достоинства:
Комментарий:
не ожидал, что будет какой-то толк от ручного отпаривателя. тем более именно нормальный отпариватель, но супруга хотела мобильный, чтобы утром быстро подготовить одежду перед работой. Но оказалось, что и ручной отпариватель может не плохо отгладить одежду.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный Хорошо отпаривает Удобный, не слишком сложный в применении. Меня устроил во всем! Рекомендую))
Достоинства:
Комментарий:
Очень легкий и удобно ложится в руку, (до этого пересмотрела кучу в магазине, поэтому есть с чем сравнить) работает исправно, результатом довольна. взяла именно этой марки, потому что проверено временем - у подруги тоже есть примерно такой же