Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9302
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9302
Отпариватель КТ-9302 позволяет быстро прогладить любые вещи и изделия из текстиля. В отличие от утюгов, которыми гладят ткани и одежду, расположенные горизонтально, отпаривателем обрабатывают одежду и ткани, расположенные вертикально. Никаких дополнительных приспособлений вроде гладильной доски здесь не требуется. При отпаривании одежда может висеть на вешалке отпаривателя или на обычной вешалке, подвешенной на отпариватель, на сушилке для белья или на веревке. Отпариватель КТ-9302 позволяет быстро прогладить любые вещи и изделия из текстиля. В отличие от утюгов, которыми гладят ткани и одежду, расположенные горизонтально, отпаривателем обрабатывают одежду и ткани, расположенные вертикально. Никаких дополнительных приспособлений вроде гладильной доски здесь не требуется. При отпаривании одежда может висеть на вешалке отпаривателя или на обычной вешалке, подвешенной на отпариватель, на сушилке для белья или на веревке.
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