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Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9302 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9302

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Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9302 - фото 1
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9302 - фото 2
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9302 - фото 3
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9302 - фото 4
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9302 - фото 5
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9302 - фото 6
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9302 - фото 7
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9302 - фото 8
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9302 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Мощность, Вт
2000
Максимальная подача пара, г/мин
42
Объём резервуара для воды
3.5
Время нагрева до готовности к работе, сек
60
Регулировка подачи пара
да
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9302 - фото 1
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9302 - фото 2
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9302 - фото 3
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9302 - фото 4
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9302 - фото 5
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9302 - фото 6
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9302 - фото 7
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9302 - фото 8
  • Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9302 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708935
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Цвет
белый
Комплектация
отпариватель, ворсовая щетка-зажим, документация, упаковка
Мощность, Вт
2000
Максимальная подача пара, г/мин
42
Объём резервуара для воды
3.5
Время нагрева до готовности к работе, сек
60
Регулировка подачи пара
да
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.2
Длина сетевого шнура
1.7
Габариты
49.2x30x41.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х44х29
Вес, кг.
7

Описание товара Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9302

Отпариватель КТ-9302 позволяет быстро прогладить любые вещи и изделия из текстиля. В отличие от утюгов, которыми гладят ткани и одежду, расположенные горизонтально, отпаривателем обрабатывают одежду и ткани, расположенные вертикально. Никаких дополнительных приспособлений вроде гладильной доски здесь не требуется. При отпаривании одежда может висеть на вешалке отпаривателя или на обычной вешалке, подвешенной на отпариватель, на сушилке для белья или на веревке. Отпариватель КТ-9302 позволяет быстро прогладить любые вещи и изделия из текстиля. В отличие от утюгов, которыми гладят ткани и одежду, расположенные горизонтально, отпаривателем обрабатывают одежду и ткани, расположенные вертикально. Никаких дополнительных приспособлений вроде гладильной доски здесь не требуется. При отпаривании одежда может висеть на вешалке отпаривателя или на обычной вешалке, подвешенной на отпариватель, на сушилке для белья или на веревке.

Отзывы о товаре Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9302




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Цвет
белый
Комплектация
отпариватель, ворсовая щетка-зажим, документация, упаковка
Мощность, Вт
2000
Максимальная подача пара, г/мин
42
Объём резервуара для воды
3.5
Время нагрева до готовности к работе, сек
60
Регулировка подачи пара
да
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Развернуть
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.2
Длина сетевого шнура
1.7
Габариты
49.2x30x41.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель КТ-9302 позволяет быстро прогладить любые вещи и изделия из текстиля. В отличие от утюгов, которыми гладят ткани и одежду, расположенные горизонтально, отпаривателем обрабатывают одежду и ткани, расположенные вертикально. Никаких дополнительных приспособлений вроде гладильной доски здесь не требуется. При отпаривании одежда может висеть на вешалке отпаривателя или на обычной вешалке, подвешенной на отпариватель, на сушилке для белья или на веревке. Отпариватель КТ-9302 позволяет быстро прогладить любые вещи и изделия из текстиля. В отличие от утюгов, которыми гладят ткани и одежду, расположенные горизонтально, отпаривателем обрабатывают одежду и ткани, расположенные вертикально. Никаких дополнительных приспособлений вроде гладильной доски здесь не требуется. При отпаривании одежда может висеть на вешалке отпаривателя или на обычной вешалке, подвешенной на отпариватель, на сушилке для белья или на веревке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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