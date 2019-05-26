Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-927
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 179038
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х45х38
Вес, кг.
8.3
Описание товара Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-927
Отпариватель позволяет обрабатывать одежду и ткани, расположенные как горизонтально, так и вертикально. Одежда при этом может висеть на вешалке отпаривателя или на обычной вешалке, на сушилке для белья или на верёвке. При этом вы не только разгладите складки, но и освежите вещи
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Отпариватель позволяет обрабатывать одежду и ткани, расположенные как горизонтально, так и вертикально. Одежда при этом может висеть на вешалке отпаривателя или на обычной вешалке, на сушилке для белья или на верёвке. При этом вы не только разгладите складки, но и освежите вещи
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Достоинства:
Во-первых - Это действительно сокращается время затрачиваемое на глажку! Одну партию постиранного белья (загрузка машинки 4 кг) перегдаживаю за 15-20 мин. С утюгом уходил час.
Во-вторых, данная модель позволяет отпаривать одежду, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении! Скажу честно, мне удобнее по-старинке горизонтально, но у модели коротковата доска, для детских вещей она конечно идеальна, но для взрослых было бы удобнее, если производитель доработали модель, удлиннив доску буквально на 20 см и тогда этой модели не было б цены! Но я взрослые вещи отпариваю разложив на своей обычной гладильной доске.
В-третьих, отпариватель не портит одежду! Основной причиной покупки стал именно этот фактор, т.к. за последний месяц, утюгом пережгла много одежды, некоторые вещи до слёз жалко
Недостатки:
Для меня, самый основной недостаток данной модели, как писала выше, длина доски (нужно удлинить буквально на 20 см) , но думаю, производитель учтёт это и доработает модель.
Ну, и то что нужно постоянно покупать дистилированную воду, но это рекомендация производителя, для заботы о потребителе, чтоб продлить срок службы, и чтоб впоследствии не образовывалась накипь, которая имеет свойство плеваться и пачкать постиранную одежду.
Комментарий:
Отпариватель выбирала почти два месяца, металась между разными брендами и моделями, проштудировала кучу инфы и отзывов и ни капельки не жалею, что остановила свой выбор на модели KITFORT КТ-927. К покупке данную модель однозначно рекомендую, так как полностью справляется с поставленными задачами, и мне полностью заменил утюг!
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-927 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-927
Достоинства:
Во-первых - Это действительно сокращается время затрачиваемое на глажку! Одну партию постиранного белья (загрузка машинки 4 кг) перегдаживаю за 15-20 мин. С утюгом уходил час.
Во-вторых, данная модель позволяет отпаривать одежду, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении! Скажу честно, мне удобнее по-старинке горизонтально, но у модели коротковата доска, для детских вещей она конечно идеальна, но для взрослых было бы удобнее, если производитель доработали модель, удлиннив доску буквально на 20 см и тогда этой модели не было б цены! Но я взрослые вещи отпариваю разложив на своей обычной гладильной доске.
В-третьих, отпариватель не портит одежду! Основной причиной покупки стал именно этот фактор, т.к. за последний месяц, утюгом пережгла много одежды, некоторые вещи до слёз жалко
Недостатки:
Для меня, самый основной недостаток данной модели, как писала выше, длина доски (нужно удлинить буквально на 20 см) , но думаю, производитель учтёт это и доработает модель.
Ну, и то что нужно постоянно покупать дистилированную воду, но это рекомендация производителя, для заботы о потребителе, чтоб продлить срок службы, и чтоб впоследствии не образовывалась накипь, которая имеет свойство плеваться и пачкать постиранную одежду.
Комментарий:
Отпариватель выбирала почти два месяца, металась между разными брендами и моделями, проштудировала кучу инфы и отзывов и ни капельки не жалею, что остановила свой выбор на модели KITFORT КТ-927. К покупке данную модель однозначно рекомендую, так как полностью справляется с поставленными задачами, и мне полностью заменил утюг!