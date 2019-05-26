Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-927

Элина



Во-первых - Это действительно сокращается время затрачиваемое на глажку! Одну партию постиранного белья (загрузка машинки 4 кг) перегдаживаю за 15-20 мин. С утюгом уходил час.Во-вторых, данная модель позволяет отпаривать одежду, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении! Скажу честно, мне удобнее по-старинке горизонтально, но у модели коротковата доска, для детских вещей она конечно идеальна, но для взрослых было бы удобнее, если производитель доработали модель, удлиннив доску буквально на 20 см и тогда этой модели не было б цены! Но я взрослые вещи отпариваю разложив на своей обычной гладильной доске.В-третьих, отпариватель не портит одежду! Основной причиной покупки стал именно этот фактор, т.к. за последний месяц, утюгом пережгла много одежды, некоторые вещи до слёз жалкоДля меня, самый основной недостаток данной модели, как писала выше, длина доски (нужно удлинить буквально на 20 см) , но думаю, производитель учтёт это и доработает модель.Ну, и то что нужно постоянно покупать дистилированную воду, но это рекомендация производителя, для заботы о потребителе, чтоб продлить срок службы, и чтоб впоследствии не образовывалась накипь, которая имеет свойство плеваться и пачкать постиранную одежду.Отпариватель выбирала почти два месяца, металась между разными брендами и моделями, проштудировала кучу инфы и отзывов и ни капельки не жалею, что остановила свой выбор на модели KITFORT КТ-927. К покупке данную модель однозначно рекомендую, так как полностью справляется с поставленными задачами, и мне полностью заменил утюг!