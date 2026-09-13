Описание товара Отправиватель напольный Ariete 6248 (00S624800AR0)

редставьте, что глажка белья становится не рутиной, а быстрым и даже приятным ритуалом. С напольным отпаривателем Ariete 6248/00 это именно так. Это не просто утюг, это мощная паровая станция, которая справляется с самыми сложными задачами по уходу за одеждой, шторами и домашним текстилем, даря им идеальную свежесть и безупречный вид. Конструкция прибора напольная, что обеспечивает невероятную устойчивость и удобство в работе. Вам больше не нужно держать его в руках или ставить на хрупкую гладильную доску. Мощность устройства составляет целых 2000 Вт, что гарантирует мгновенное преобразование воды в обильное и мощное паровое облако. Всего через 50 секунд после включения отпариватель уже полностью готов к работе — вам не придется долго ждать. Объем резервуара для воды равен трем литрам. Этого достаточно для продолжительной работы без частых дозаправок, что особенно ценно при обработке большого количества вещей. Резервуар является съемным, что делает процесс наполнения чистой водой простым и гигиеничным. Максимальная подача пара достигает 45 граммов в минуту, а функция регулировки этой подачи позволяет вам самостоятельно настраивать интенсивность струи в зависимости от типа ткани. Нежный шелк или плотный лен — для каждого материала найдется свой идеальный режим. Телескопическая стойка является ключевым элементом удобства. Вы можете легко регулировать высоту ручки-штанги под свой рост, обеспечивая комфортное положение спины во время глажки. Это забота о вашем здоровье и профилактика усталости. В комплекте с отпаривателем поставляется практичная насадка-щётка. С ее помощью вы сможете не только разглаживать складки, но и тщательно очищать ткани от пыли, шерсти домашних животных и катышков, освежая верхнюю одежду и обивку мебели. Для полной безопасности и комфорта в набор входит специальная защитная варежка. Она надежно оберегает ваши руки от горячего пара при работе с деликатными или требующими ручной обработки вещами. А дополнительная вешалка позволяет удобно разместить обрабатываемое изделие, будь то пиджак, платье или портьеры, чтобы освободить руки для манипуляций с паровой трубкой. Отпариватель Ariete 6248/00 — это разумное решение для современного дома. Он объединяет в себе высокую производительность, продуманную эргономику и многофункциональность, превращая уход за вещами в эффективный и легкий процесс. Подарите себе больше времени и идеальный порядок в гардеробе с этой надежной и мощной паровой станцией.