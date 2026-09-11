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Отпариватель ручной Kitfort КТ-9110-1 бело-фиолетовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной Kitfort КТ-9110-1 бело-фиолетовый

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Отпариватель ручной Kitfort КТ-9110-1 бело-фиолетовый - фото 1
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9110-1 бело-фиолетовый - фото 2
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9110-1 бело-фиолетовый - фото 3
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9110-1 бело-фиолетовый - фото 4
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9110-1 бело-фиолетовый - фото 5
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9110-1 бело-фиолетовый - фото 6
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9110-1 бело-фиолетовый - фото 7
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9110-1 бело-фиолетовый - фото 8
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9110-1 бело-фиолетовый - фото 9
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9110-1 бело-фиолетовый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Мощность, Вт
2180
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
0.6
Время нагрева до готовности к работе, сек
80
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка, насадка с подушечкой, насдка-утюг
Съемный резервуар для воды
да
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9110-1 бело-фиолетовый - фото 1
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9110-1 бело-фиолетовый - фото 2
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9110-1 бело-фиолетовый - фото 3
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9110-1 бело-фиолетовый - фото 4
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9110-1 бело-фиолетовый - фото 5
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9110-1 бело-фиолетовый - фото 6
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9110-1 бело-фиолетовый - фото 7
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9110-1 бело-фиолетовый - фото 8
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9110-1 бело-фиолетовый - фото 9
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9110-1 бело-фиолетовый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 558214
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
15
Дополнительный цвет
белый
Намотка сетевого шнура
есть
Серия
Kitfort КТ-9110
Страна производства
Китай
Функции и особенности
автоматическое отключение, функция ароматизации
Основной цвет
фиолетовый
Мощность, Вт
2180
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
0.6
Время нагрева до готовности к работе, сек
80
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка, насадка с подушечкой, насдка-утюг
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Длина парового шланга
1.7
Длина сетевого шнура
1.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х33х20
Вес, кг.
4.1

Описание товара Отпариватель ручной Kitfort КТ-9110-1 бело-фиолетовый

Благодаря мощному потоку пара отпариватель позволяет разгладить даже те вещи, которые обычно не гладят — пышные платья со сложной структурой, шубы, дубленки или куртки. Также с его помощью можно готовить к сезону вещи, у которых при хранении появился затхлый запах — отпариватель эту проблему решает без всякой стирки. Горячий пар устраняет неприятные запахи и освежает ткани, поэтому он отлично поможет в ситуации, когда вы один раз надевали вещь и хотите сделать это еще раз, не стирая ее. Если вы находились в помещении, полном сигаретного дыма, и одежда пропахла табаком, то с помощью отпаривателя можно быстро убрать запах и освежить ее. Отпариватель КТ-9110 имеет 5 уровней подачи пара для самых разных видов тканей.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Kitfort КТ-9110-1 бело-фиолетовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
15
Дополнительный цвет
белый
Намотка сетевого шнура
есть
Серия
Kitfort КТ-9110
Страна производства
Китай
Функции и особенности
автоматическое отключение, функция ароматизации
Основной цвет
фиолетовый
Мощность, Вт
2180
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
0.6
Развернуть
Время нагрева до готовности к работе, сек
80
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка, насадка с подушечкой, насдка-утюг
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Длина парового шланга
1.7
Длина сетевого шнура
1.7
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря мощному потоку пара отпариватель позволяет разгладить даже те вещи, которые обычно не гладят — пышные платья со сложной структурой, шубы, дубленки или куртки. Также с его помощью можно готовить к сезону вещи, у которых при хранении появился затхлый запах — отпариватель эту проблему решает без всякой стирки. Горячий пар устраняет неприятные запахи и освежает ткани, поэтому он отлично поможет в ситуации, когда вы один раз надевали вещь и хотите сделать это еще раз, не стирая ее. Если вы находились в помещении, полном сигаретного дыма, и одежда пропахла табаком, то с помощью отпаривателя можно быстро убрать запах и освежить ее. Отпариватель КТ-9110 имеет 5 уровней подачи пара для самых разных видов тканей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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