Отпариватель ручной Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-929-1 бело-коричневый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Мощность, Вт
1600
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.24
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.75
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка, тканевая насадка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 272338
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватели
Дополнительный цвет
коричневый
Серия
Kitfort КТ-929
Страна производства
Китай
Функции и особенности
дисплей, горизонтальное отпаривание
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
1600
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.24
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.75
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка, тканевая насадка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
нет
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х18х15
Вес, кг.
1.35
Описание товара Отпариватель ручной Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-929-1 бело-коричневый
Лёгкий и компактный ручной отпариватель Kitfort КТ-929 выглядит современно и красиво. Его удобно брать с собой в поездки, ручной отпариватель незаменим для быстрого приведения одежды в порядок. У отпаривателя мощность 1600 Вт — такая же, как у большинства напольных отпаривателей.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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Бренд
Тип товара
Отпариватели
Дополнительный цвет
коричневый
Серия
Kitfort КТ-929
Страна производства
Китай
Функции и особенности
дисплей, горизонтальное отпаривание
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
1600
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.24
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.75
Регулировка подачи пара
да
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Щетки и насадки
насадка-щетка, тканевая насадка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
нет
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Лёгкий и компактный ручной отпариватель Kitfort КТ-929 выглядит современно и красиво. Его удобно брать с собой в поездки, ручной отпариватель незаменим для быстрого приведения одежды в порядок. У отпаривателя мощность 1600 Вт — такая же, как у большинства напольных отпаривателей.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Достоинства:
Отличный отпариватель. Беру уже второй для мамы. Отпарил плотные тюли, которые до этого висели месяц и складки не уходили. Толстое зимнее пальто с заломами тоже отпарил. Что уж говорить про обычную одежду) Большой плюс что есть разные насадки, они очень удобны в использовании. Отличный паровой удар, такая малышка и такой мощный) Я более чем довольна
Недостатки:
Коротковат шнур
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Отпариватель ручной Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-929-1 бело-коричневый
Достоинства:
Отличный отпариватель. Беру уже второй для мамы. Отпарил плотные тюли, которые до этого висели месяц и складки не уходили. Толстое зимнее пальто с заломами тоже отпарил. Что уж говорить про обычную одежду) Большой плюс что есть разные насадки, они очень удобны в использовании. Отличный паровой удар, такая малышка и такой мощный) Я более чем довольна
Недостатки:
Коротковат шнур