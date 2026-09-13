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Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый

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Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 1
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 2
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 3
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 4
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 5
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 6
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 7
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 8
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 9
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 10
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 11
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 12
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 13
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 14
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 15
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 16
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 17
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 18
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 19
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 20
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 21
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 22
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 23
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 24
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 25
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 26
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 27
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Мощность, Вт
1650
Максимальная подача пара, г/мин
30
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 1
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 2
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 3
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 4
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 5
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 6
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 7
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 8
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 9
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 10
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 11
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 12
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 13
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 14
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 15
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 16
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 17
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 18
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 19
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 20
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 21
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 22
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 23
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 24
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 25
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 26
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 27
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703807
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
30
Длина, м
11.7
Прочее
автоотключение при перегреве, автоотключение при отсутствии воды
Страна производства
Республика Корея
Температура пара, °С
150
Функции и особенности
горизонтальное отпаривание, вертикальное отпаривание
Основной цвет
золотистый
Комплектация
отпариватель, документация, мерный стакан, насадка, упаковка
Мощность, Вт
1650
Максимальная подача пара, г/мин
30
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
1.9
Габаритные размеры), см
24.7x11.7x20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х14
Вес, кг.
1.5

Описание товара Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый

Hyundai H-HS02975 – это удобный ручной отпариватель, который быстро и бережно придаст лоску вашей повседневной одежде. После включения прибору нужно всего 30 секунд для подготовки к работе. Такое короткое время нагрева достигается благодаря мощности 1650 Ватт, используемой прибором. В отличие от громоздких аналогов, Hyundai H-HS02975 имеет эргономичный и компактный форм-фактор, поэтому идеален для поездок. Съёмная ёмкость с водой (объёмом 300 мл) находится прямо на корпусе отпаривателя и занимает мало места, а габариты и вес прибора делают его полностью портативным и превращают в незаменимую альтернативу тяжелому и неуклюжему утюгу. Данная модель отпаривает вещи одинаково эффективно и в вертикальном, и в горизонтальном положениях. Она оснащена двумя режимами подачи пара и автоматически отключается, когда вода заканчивается, что значительно продлевает срок работы Hyundai H-HS02975, не позволяя ему перегреваться. Максимальная мощность подачи пара – 30 грамм в минуту. Этого вполне хватит, чтобы привести в порядок даже аксессуар одежды из самой плотной ткани. Однако отпариватель отлично показывает себя с любыми материалами: шёлком, хлопком, синтетикой, льном. Даже с теми, что весьма капризны к уходу. Для этого Hyundai H-HS02975 оснащён антипригарным покрытием и щёткой-насадкой.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Hyundai H-HS02975 1650Вт золотистый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
30
Длина, м
11.7
Прочее
автоотключение при перегреве, автоотключение при отсутствии воды
Страна производства
Республика Корея
Температура пара, °С
150
Функции и особенности
горизонтальное отпаривание, вертикальное отпаривание
Основной цвет
золотистый
Комплектация
отпариватель, документация, мерный стакан, насадка, упаковка
Мощность, Вт
1650
Максимальная подача пара, г/мин
30
Развернуть
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
1.9
Габаритные размеры), см
24.7x11.7x20
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai H-HS02975 – это удобный ручной отпариватель, который быстро и бережно придаст лоску вашей повседневной одежде. После включения прибору нужно всего 30 секунд для подготовки к работе. Такое короткое время нагрева достигается благодаря мощности 1650 Ватт, используемой прибором. В отличие от громоздких аналогов, Hyundai H-HS02975 имеет эргономичный и компактный форм-фактор, поэтому идеален для поездок. Съёмная ёмкость с водой (объёмом 300 мл) находится прямо на корпусе отпаривателя и занимает мало места, а габариты и вес прибора делают его полностью портативным и превращают в незаменимую альтернативу тяжелому и неуклюжему утюгу. Данная модель отпаривает вещи одинаково эффективно и в вертикальном, и в горизонтальном положениях. Она оснащена двумя режимами подачи пара и автоматически отключается, когда вода заканчивается, что значительно продлевает срок работы Hyundai H-HS02975, не позволяя ему перегреваться. Максимальная мощность подачи пара – 30 грамм в минуту. Этого вполне хватит, чтобы привести в порядок даже аксессуар одежды из самой плотной ткани. Однако отпариватель отлично показывает себя с любыми материалами: шёлком, хлопком, синтетикой, льном. Даже с теми, что весьма капризны к уходу. Для этого Hyundai H-HS02975 оснащён антипригарным покрытием и щёткой-насадкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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