Отпариватель напольный Polaris PGS 1820VA черный/золотистый
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Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
1.6
Время нагрева до готовности к работе, сек
35
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-зажим для стрелок, щётка-насадка для чистки одежды
Съемный резервуар для воды
да
Телескопическая стойка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 370389
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
35 мин
Дополнительный цвет
золотистый
Прочее
индикатор наличия воды
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
100
Функции и особенности
защита от накипи
Основной цвет
черный
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
1.6
Время нагрева до готовности к работе, сек
35
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-зажим для стрелок, щётка-насадка для чистки одежды
Съемный резервуар для воды
да
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
нет
Длина парового шланга
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х45х36
Вес, кг.
4.2
Описание товара Отпариватель напольный Polaris PGS 1820VA черный/золотистый
Отпариватель Polaris PGS 1820VA справляется с самыми сильными складками за кратчайшее время, при этом, не требуя физических усилий, прилагаемых при глажке обычным утюгом. При обработке паром ткань не соприкасается с горячей поверхностью, что позволяет использовать прибор для деликатных тканей. Пар высокой температуры хорошо справляется с удалением пятен и запахов с одежды или мебели. Уничтожение пылевых клещей и бактерий делает пароочиститель незаменимым для обработки постельного белья и детских игрушек.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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Бренд
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
35 мин
Дополнительный цвет
золотистый
Прочее
индикатор наличия воды
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
100
Функции и особенности
защита от накипи
Основной цвет
черный
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
1.6
Развернуть
Время нагрева до готовности к работе, сек
35
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-зажим для стрелок, щётка-насадка для чистки одежды
Съемный резервуар для воды
да
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
нет
Длина парового шланга
150
Страна производитель
Китай
Отпариватель Polaris PGS 1820VA справляется с самыми сильными складками за кратчайшее время, при этом, не требуя физических усилий, прилагаемых при глажке обычным утюгом. При обработке паром ткань не соприкасается с горячей поверхностью, что позволяет использовать прибор для деликатных тканей. Пар высокой температуры хорошо справляется с удалением пятен и запахов с одежды или мебели. Уничтожение пылевых клещей и бактерий делает пароочиститель незаменимым для обработки постельного белья и детских игрушек.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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