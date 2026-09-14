Отпариватель ручной BRAYER BR4123 синий/белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1630
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.27
Время нагрева до готовности к работе, сек
0
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Съемный резервуар для воды
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб.
В наличии
Код товара: 737550
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Загружаем...
2 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, синий
Комплектация
Инструкция, Отпариватель
Мощность, Вт
1630
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.27
Время нагрева до готовности к работе, сек
0
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х21х15
Вес, кг.
1.2
Описание товара Отпариватель ручной BRAYER BR4123 синий/белый
Ручной отпариватель Brayer — это мощный помощник с внушительной производительностью 1630 Вт, который быстро справится с любыми складками. Благодаря максимальной подаче пара 25 г/мин вы легко освежите одежду, не прилагая лишних усилий. Пластиковая подошва не царапает ткани, а компактный резервуар на 0,27 л делает устройство лёгким в использовании и транспортировке. Вертикальное отпаривание позволяет работать с костюмами, платьями и шторами прямо на вешалке, а съёмный резервуар для воды и телескопическая стойка обеспечивают дополнительное удобство. Стильное сочетание белого и чёрного цветов впишется в любой интерьер. Двухметровый шнур даёт свободу движений — ваша одежда всегда выглядит безупречно, где бы вы ни были.
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Бренд
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, синий
Комплектация
Инструкция, Отпариватель
Мощность, Вт
1630
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.27
Время нагрева до готовности к работе, сек
0
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Съемный резервуар для воды
да
Развернуть
Материал подошвы утюжка
пластик
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Ручной отпариватель Brayer — это мощный помощник с внушительной производительностью 1630 Вт, который быстро справится с любыми складками. Благодаря максимальной подаче пара 25 г/мин вы легко освежите одежду, не прилагая лишних усилий. Пластиковая подошва не царапает ткани, а компактный резервуар на 0,27 л делает устройство лёгким в использовании и транспортировке. Вертикальное отпаривание позволяет работать с костюмами, платьями и шторами прямо на вешалке, а съёмный резервуар для воды и телескопическая стойка обеспечивают дополнительное удобство. Стильное сочетание белого и чёрного цветов впишется в любой интерьер. Двухметровый шнур даёт свободу движений — ваша одежда всегда выглядит безупречно, где бы вы ни были.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Отпариватель ручной BRAYER BR4123 синий/белый - по цене 2270 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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