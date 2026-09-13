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Отпариватель ручной Panasonic NI-GHD011AW 900Вт белый/коричневый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной Panasonic NI-GHD011AW 900Вт белый/коричневый

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Отпариватель ручной Panasonic NI-GHD011AW 900Вт белый/коричневый - фото 1
Отпариватель ручной Panasonic NI-GHD011AW 900Вт белый/коричневый - фото 2
Отпариватель ручной Panasonic NI-GHD011AW 900Вт белый/коричневый - фото 3
Отпариватель ручной Panasonic NI-GHD011AW 900Вт белый/коричневый - фото 4
Отпариватель ручной Panasonic NI-GHD011AW 900Вт белый/коричневый - фото 5
Отпариватель ручной Panasonic NI-GHD011AW 900Вт белый/коричневый - фото 6
Отпариватель ручной Panasonic NI-GHD011AW 900Вт белый/коричневый - фото 7
Отпариватель ручной Panasonic NI-GHD011AW 900Вт белый/коричневый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
900
Максимальная подача пара, г/мин
19
Объём резервуара для воды
0.08
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
отсутствуют
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
металл
  • Отпариватель ручной Panasonic NI-GHD011AW 900Вт белый/коричневый - фото 1
  • Отпариватель ручной Panasonic NI-GHD011AW 900Вт белый/коричневый - фото 2
  • Отпариватель ручной Panasonic NI-GHD011AW 900Вт белый/коричневый - фото 3
  • Отпариватель ручной Panasonic NI-GHD011AW 900Вт белый/коричневый - фото 4
  • Отпариватель ручной Panasonic NI-GHD011AW 900Вт белый/коричневый - фото 5
  • Отпариватель ручной Panasonic NI-GHD011AW 900Вт белый/коричневый - фото 6
  • Отпариватель ручной Panasonic NI-GHD011AW 900Вт белый/коричневый - фото 7
  • Отпариватель ручной Panasonic NI-GHD011AW 900Вт белый/коричневый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722564
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый
Комплектация
отпариватель, аксессуары, документация, упаковка
Мощность, Вт
900
Максимальная подача пара, г/мин
19
Объём резервуара для воды
0.08
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
отсутствуют
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
металл
Вешалка для одежды
нет
Габариты
17.5x20x8.1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х12
Вес, кг.
1.06

Описание товара Отпариватель ручной Panasonic NI-GHD011AW 900Вт белый/коричневый

Отпариватель Panasonic NI-GHD011AW подходит для ежедневного ухода за легкими однослойными материалами благодаря мощности 900 Вт. Выполненная из металла подошва утюжка не подвержена появлению ржавчины. Съемная конструкция обеспечивает быстрое наполнение бака объемом 80 мл. Panasonic NI-GHD011AW оборудован водяной помпой, которая обеспечивает подачу пара интенсивностью 19 г/мин. Модель можно использовать при удалении пятен с кафеля и полов, а также обивки мебели и дезинфекции детских игрушек. Вес 650 г обеспечивает длительную эксплуатацию прибора без ощущений усталости в области рук.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Panasonic NI-GHD011AW 900Вт белый/коричневый




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый
Комплектация
отпариватель, аксессуары, документация, упаковка
Мощность, Вт
900
Максимальная подача пара, г/мин
19
Объём резервуара для воды
0.08
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
отсутствуют
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
металл
Развернуть
Вешалка для одежды
нет
Габариты
17.5x20x8.1 см
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель Panasonic NI-GHD011AW подходит для ежедневного ухода за легкими однослойными материалами благодаря мощности 900 Вт. Выполненная из металла подошва утюжка не подвержена появлению ржавчины. Съемная конструкция обеспечивает быстрое наполнение бака объемом 80 мл. Panasonic NI-GHD011AW оборудован водяной помпой, которая обеспечивает подачу пара интенсивностью 19 г/мин. Модель можно использовать при удалении пятен с кафеля и полов, а также обивки мебели и дезинфекции детских игрушек. Вес 650 г обеспечивает длительную эксплуатацию прибора без ощущений усталости в области рук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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