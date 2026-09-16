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Отпариватель UFESA GS1700 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель UFESA GS1700

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1700
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.22
Время нагрева до готовности к работе, сек
25
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
  • Отпариватель UFESA GS1700 - фото 1
  • Отпариватель UFESA GS1700 - фото 2
  • Отпариватель UFESA GS1700 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737554
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Характеристики

Бренд
UFESA
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, синий
Комплектация
мерный стакан, насадка-щетка
Мощность, Вт
1700
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.22
Время нагрева до готовности к работе, сек
25
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
алюминий
Телескопическая стойка
да
Длина парового шланга
0
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х20х14
Вес, кг.
1.3

Описание товара Отпариватель UFESA GS1700

Ручной отпариватель Ufesa — идеальное решение для быстрой и эффективной борьбы с складками. Мощность 1700 Вт обеспечивает стабильную подачу пара до 20 г/мин, благодаря которой вы буквально за минуты освежите одежду, гардины или текстиль. Длина сетевого шнура 2 метра дает свободу движений, а легкий корпус делает прибор удобным для путешествий и дома. Быстрый старт: всего 25 секунд — и отпариватель готов к работе. Компактный резервуар объемом 0,22 л легко снимается для долива воды, а наличие телескопической стойки позволяет отпаривать вещи прямо на вешалке. Регулировка подачи пара дает контроль над процессом для деликатных и плотных тканей. Белый корпус с синими акцентами выглядит свежо и стильно. Прочный алюминиевый утюжок гарантирует надежность, а вертикальное положение удобно при обработке длинной одежды и штор.

Отзывы о товаре Отпариватель UFESA GS1700




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Характеристики
Бренд
UFESA
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, синий
Комплектация
мерный стакан, насадка-щетка
Мощность, Вт
1700
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.22
Время нагрева до готовности к работе, сек
25
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Развернуть
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
алюминий
Телескопическая стойка
да
Длина парового шланга
0
Длина сетевого шнура
2
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной отпариватель Ufesa — идеальное решение для быстрой и эффективной борьбы с складками. Мощность 1700 Вт обеспечивает стабильную подачу пара до 20 г/мин, благодаря которой вы буквально за минуты освежите одежду, гардины или текстиль. Длина сетевого шнура 2 метра дает свободу движений, а легкий корпус делает прибор удобным для путешествий и дома. Быстрый старт: всего 25 секунд — и отпариватель готов к работе. Компактный резервуар объемом 0,22 л легко снимается для долива воды, а наличие телескопической стойки позволяет отпаривать вещи прямо на вешалке. Регулировка подачи пара дает контроль над процессом для деликатных и плотных тканей. Белый корпус с синими акцентами выглядит свежо и стильно. Прочный алюминиевый утюжок гарантирует надежность, а вертикальное положение удобно при обработке длинной одежды и штор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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