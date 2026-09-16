Отпариватель UFESA GS1700

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1700
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.22
Время нагрева до готовности к работе, сек
25
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737554
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Ручной отпариватель Ufesa — идеальное решение для быстрой и эффективной борьбы с складками. Мощность 1700 Вт обеспечивает стабильную подачу пара до 20 г/мин, благодаря которой вы буквально за минуты освежите одежду, гардины или текстиль. Длина сетевого шнура 2 метра дает свободу движений, а легкий корпус делает прибор удобным для путешествий и дома.
Быстрый старт: всего 25 секунд — и отпариватель готов к работе. Компактный резервуар объемом 0,22 л легко снимается для долива воды, а наличие телескопической стойки позволяет отпаривать вещи прямо на вешалке. Регулировка подачи пара дает контроль над процессом для деликатных и плотных тканей.
Белый корпус с синими акцентами выглядит свежо и стильно. Прочный алюминиевый утюжок гарантирует надежность, а вертикальное положение удобно при обработке длинной одежды и штор.
Ручной отпариватель Ufesa — идеальное решение для быстрой и эффективной борьбы с складками. Мощность 1700 Вт обеспечивает стабильную подачу пара до 20 г/мин, благодаря которой вы буквально за минуты освежите одежду, гардины или текстиль. Длина сетевого шнура 2 метра дает свободу движений, а легкий корпус делает прибор удобным для путешествий и дома.
Быстрый старт: всего 25 секунд — и отпариватель готов к работе. Компактный резервуар объемом 0,22 л легко снимается для долива воды, а наличие телескопической стойки позволяет отпаривать вещи прямо на вешалке. Регулировка подачи пара дает контроль над процессом для деликатных и плотных тканей.
Белый корпус с синими акцентами выглядит свежо и стильно. Прочный алюминиевый утюжок гарантирует надежность, а вертикальное положение удобно при обработке длинной одежды и штор.
Отпариватель UFESA GS1700 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Отпариватель UFESA GS1700