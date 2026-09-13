Отпариватель ручной Vitek VT-2439
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Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1200
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.1
Время нагрева до готовности к работе, сек
30
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722566
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, черный
Комплектация
отпариватель, аксессуары, документация, упаковка
Мощность, Вт
1200
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.1
Время нагрева до готовности к работе, сек
30
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Вешалка для одежды
нет
Габариты
15x5x10 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х11
Вес, г.
888
Описание товара Отпариватель ручной Vitek VT-2439
Отпариватель Vitek VT-2439 с максимальной мощностью 1200 Вт — эффективный и мощный, но при это компактный прибор. Он оснащен удобной складной ручкой и небольшим резервуаром для воды (100 мл), поэтому займет совсем немного места на полке или в чемодане! Вы легко и быстро сможете привести в порядок костюм или платье: прибор приходит в рабочее состояние за 30 секунд и обеспечивает постоянную подачу пару до 20 г/мин.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
белый, черный
Комплектация
отпариватель, аксессуары, документация, упаковка
Мощность, Вт
1200
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.1
Время нагрева до готовности к работе, сек
30
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
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Материал подошвы утюжка
пластик
Вешалка для одежды
нет
Габариты
15x5x10 см
Страна производитель
Китай
Отпариватель Vitek VT-2439 с максимальной мощностью 1200 Вт — эффективный и мощный, но при это компактный прибор. Он оснащен удобной складной ручкой и небольшим резервуаром для воды (100 мл), поэтому займет совсем немного места на полке или в чемодане! Вы легко и быстро сможете привести в порядок костюм или платье: прибор приходит в рабочее состояние за 30 секунд и обеспечивает постоянную подачу пару до 20 г/мин.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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