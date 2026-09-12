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Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
35
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.4
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703446
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Описание товара Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый
Ручной отпариватель Hyundai H-HS02977 имеет минималистичный и интуитивно понятный дизайн. Мощность прибора составляет 1800 Вт, однако пар – это одно из наиболее бережных средств, чтобы быстро придать вещи опрятный вид. Устройство подаёт его с производительностью до 35 г/мин. – этого вполне достаточно для ухода даже за прихотливыми и неподатливыми тканями. Причем как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации с одинаковой эффективностью. Встроенный в данную модель резервуар вмещает до 300 мл воды и нагревает её до нужной температуры всего за 25 секунд. Корпус Hyundai H-HS02977 сделан из лёгкого и прочного пластика, он не утомляет даже при длительном непрерывном использовании. Поверхность Hyundai H-HS02977, через которую выходит пар, имеет антипригарное покрытие. Несмотря на высокую температуру, до которой она нагревается, - 150 градусов – устройство не повреждает вещи при правильном использовании. В том числе выполненные из наиболее требовательных и капризных материалов. Комплект поставки отпаривателя включает насадку с щёточкой и подробное руководство по эксплуатации на русском языке.
Ручной отпариватель Hyundai H-HS02977 имеет минималистичный и интуитивно понятный дизайн. Мощность прибора составляет 1800 Вт, однако пар – это одно из наиболее бережных средств, чтобы быстро придать вещи опрятный вид. Устройство подаёт его с производительностью до 35 г/мин. – этого вполне достаточно для ухода даже за прихотливыми и неподатливыми тканями. Причем как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации с одинаковой эффективностью. Встроенный в данную модель резервуар вмещает до 300 мл воды и нагревает её до нужной температуры всего за 25 секунд. Корпус Hyundai H-HS02977 сделан из лёгкого и прочного пластика, он не утомляет даже при длительном непрерывном использовании. Поверхность Hyundai H-HS02977, через которую выходит пар, имеет антипригарное покрытие. Несмотря на высокую температуру, до которой она нагревается, - 150 градусов – устройство не повреждает вещи при правильном использовании. В том числе выполненные из наиболее требовательных и капризных материалов. Комплект поставки отпаривателя включает насадку с щёточкой и подробное руководство по эксплуатации на русском языке.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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