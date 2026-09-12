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Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый

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Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 1
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 2
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 3
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 4
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 5
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 6
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 7
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 8
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 9
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 10
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 11
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 12
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 13
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 14
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 15
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 16
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 17
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 18
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 19
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 20
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 21
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 22
Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
35
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.4
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 1
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 2
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 3
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 4
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 5
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 6
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 7
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 8
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 9
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 10
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 11
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 12
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 13
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 14
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 15
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 16
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 17
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 18
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 19
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 20
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 21
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 22
  • Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703446
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
25
Длина, м
12
Дополнительный цвет
серый
Прочее
противокапельная система
Страна производства
Республика Корея
Температура пара, °С
150
Функции и особенности
горизонтальное отпаривание, вертикальное отпаривание
Основной цвет
белый
Комплектация
отпариватель, документация, мерный стакан, насадка, упаковка
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
35
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.4
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
1.8
Габаритные размеры), см
25x12x17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х13
Вес, кг.
1.18

Описание товара Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый

Ручной отпариватель Hyundai H-HS02977 имеет минималистичный и интуитивно понятный дизайн. Мощность прибора составляет 1800 Вт, однако пар – это одно из наиболее бережных средств, чтобы быстро придать вещи опрятный вид. Устройство подаёт его с производительностью до 35 г/мин. – этого вполне достаточно для ухода даже за прихотливыми и неподатливыми тканями. Причем как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации с одинаковой эффективностью. Встроенный в данную модель резервуар вмещает до 300 мл воды и нагревает её до нужной температуры всего за 25 секунд. Корпус Hyundai H-HS02977 сделан из лёгкого и прочного пластика, он не утомляет даже при длительном непрерывном использовании. Поверхность Hyundai H-HS02977, через которую выходит пар, имеет антипригарное покрытие. Несмотря на высокую температуру, до которой она нагревается, - 150 градусов – устройство не повреждает вещи при правильном использовании. В том числе выполненные из наиболее требовательных и капризных материалов. Комплект поставки отпаривателя включает насадку с щёточкой и подробное руководство по эксплуатации на русском языке.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Hyundai H-HS02977 1800Вт белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
25
Длина, м
12
Дополнительный цвет
серый
Прочее
противокапельная система
Страна производства
Республика Корея
Температура пара, °С
150
Функции и особенности
горизонтальное отпаривание, вертикальное отпаривание
Основной цвет
белый
Комплектация
отпариватель, документация, мерный стакан, насадка, упаковка
Мощность, Вт
1800
Развернуть
Максимальная подача пара, г/мин
35
Объём резервуара для воды
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.4
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
1.8
Габаритные размеры), см
25x12x17
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной отпариватель Hyundai H-HS02977 имеет минималистичный и интуитивно понятный дизайн. Мощность прибора составляет 1800 Вт, однако пар – это одно из наиболее бережных средств, чтобы быстро придать вещи опрятный вид. Устройство подаёт его с производительностью до 35 г/мин. – этого вполне достаточно для ухода даже за прихотливыми и неподатливыми тканями. Причем как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации с одинаковой эффективностью. Встроенный в данную модель резервуар вмещает до 300 мл воды и нагревает её до нужной температуры всего за 25 секунд. Корпус Hyundai H-HS02977 сделан из лёгкого и прочного пластика, он не утомляет даже при длительном непрерывном использовании. Поверхность Hyundai H-HS02977, через которую выходит пар, имеет антипригарное покрытие. Несмотря на высокую температуру, до которой она нагревается, - 150 градусов – устройство не повреждает вещи при правильном использовании. В том числе выполненные из наиболее требовательных и капризных материалов. Комплект поставки отпаривателя включает насадку с щёточкой и подробное руководство по эксплуатации на русском языке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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