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Характеристики
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1600
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.23
Время нагрева до готовности к работе, сек
35
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Съемный резервуар для воды
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737548
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Описание товара Отпариватель ручной BEKO STM 4116 B 8919153200 чёрный
Компактный и легкий ручной отпариватель Beko весит всего 1,05 кг — удобно брать с собой в поездки или использовать дома даже одной рукой. Длинный сетевой шнур 2,5 м обеспечивает свободу движений. Благодаря объему резервуара 0,23 л отпариватель отлично подходит для быстрой обработки одежды, а съемный резервуар делает его заправку особенно простой.
Мощность 1600 Вт и максимальная подача пара 25 г/мин позволяют эффективно справляться с замятыми тканями. Аппарат готов к работе всего за 35 секунд, так что гладить можно без лишнего ожидания. Керамическое покрытие подошвы обеспечивает плавное скольжение по одежде, не повреждая ткань.
Устройство поддерживает вертикальное отпаривание, а регулировка подачи пара помогает подобрать идеальный режим для каждого изделия. Стильный черный цвет гармонично впишется в любой интерьер.
Компактный и легкий ручной отпариватель Beko весит всего 1,05 кг — удобно брать с собой в поездки или использовать дома даже одной рукой. Длинный сетевой шнур 2,5 м обеспечивает свободу движений. Благодаря объему резервуара 0,23 л отпариватель отлично подходит для быстрой обработки одежды, а съемный резервуар делает его заправку особенно простой.
Мощность 1600 Вт и максимальная подача пара 25 г/мин позволяют эффективно справляться с замятыми тканями. Аппарат готов к работе всего за 35 секунд, так что гладить можно без лишнего ожидания. Керамическое покрытие подошвы обеспечивает плавное скольжение по одежде, не повреждая ткань.
Устройство поддерживает вертикальное отпаривание, а регулировка подачи пара помогает подобрать идеальный режим для каждого изделия. Стильный черный цвет гармонично впишется в любой интерьер.
Отпариватель ручной BEKO STM 4116 B 8919153200 чёрный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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