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Отпариватель ручной BEKO STM 4116 B 8919153200 чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной BEKO STM 4116 B 8919153200 чёрный

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Отпариватель ручной BEKO STM 4116 B 8919153200 чёрный - фото 1
Отпариватель ручной BEKO STM 4116 B 8919153200 чёрный - фото 2
Отпариватель ручной BEKO STM 4116 B 8919153200 чёрный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1600
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.23
Время нагрева до готовности к работе, сек
35
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Съемный резервуар для воды
да
  • Отпариватель ручной BEKO STM 4116 B 8919153200 чёрный - фото 1
  • Отпариватель ручной BEKO STM 4116 B 8919153200 чёрный - фото 2
  • Отпариватель ручной BEKO STM 4116 B 8919153200 чёрный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737548
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Характеристики

Бренд
Beko
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
черный
Комплектация
отпариватель
Мощность, Вт
1600
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.23
Время нагрева до готовности к работе, сек
35
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
керамическое покрытие
Длина сетевого шнура
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х15х14
Вес, кг.
1.2

Описание товара Отпариватель ручной BEKO STM 4116 B 8919153200 чёрный

Компактный и легкий ручной отпариватель Beko весит всего 1,05 кг — удобно брать с собой в поездки или использовать дома даже одной рукой. Длинный сетевой шнур 2,5 м обеспечивает свободу движений. Благодаря объему резервуара 0,23 л отпариватель отлично подходит для быстрой обработки одежды, а съемный резервуар делает его заправку особенно простой. Мощность 1600 Вт и максимальная подача пара 25 г/мин позволяют эффективно справляться с замятыми тканями. Аппарат готов к работе всего за 35 секунд, так что гладить можно без лишнего ожидания. Керамическое покрытие подошвы обеспечивает плавное скольжение по одежде, не повреждая ткань. Устройство поддерживает вертикальное отпаривание, а регулировка подачи пара помогает подобрать идеальный режим для каждого изделия. Стильный черный цвет гармонично впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной BEKO STM 4116 B 8919153200 чёрный




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Характеристики
Бренд
Beko
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
черный
Комплектация
отпариватель
Мощность, Вт
1600
Максимальная подача пара, г/мин
25
Объём резервуара для воды
0.23
Время нагрева до готовности к работе, сек
35
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Съемный резервуар для воды
да
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Материал подошвы утюжка
керамическое покрытие
Длина сетевого шнура
2.5
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и легкий ручной отпариватель Beko весит всего 1,05 кг — удобно брать с собой в поездки или использовать дома даже одной рукой. Длинный сетевой шнур 2,5 м обеспечивает свободу движений. Благодаря объему резервуара 0,23 л отпариватель отлично подходит для быстрой обработки одежды, а съемный резервуар делает его заправку особенно простой. Мощность 1600 Вт и максимальная подача пара 25 г/мин позволяют эффективно справляться с замятыми тканями. Аппарат готов к работе всего за 35 секунд, так что гладить можно без лишнего ожидания. Керамическое покрытие подошвы обеспечивает плавное скольжение по одежде, не повреждая ткань. Устройство поддерживает вертикальное отпаривание, а регулировка подачи пара помогает подобрать идеальный режим для каждого изделия. Стильный черный цвет гармонично впишется в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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