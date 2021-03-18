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Отпариватель ручной Kitfort КТ-962 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной Kitfort КТ-962

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Отпариватель ручной Kitfort КТ-962 - фото 1
Отпариватель ручной Kitfort КТ-962 - фото 2
Отпариватель ручной Kitfort КТ-962 - фото 3
Отпариватель ручной Kitfort КТ-962 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Мощность, Вт
1500
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.15
Телескопическая стойка
нет
Вешалка для одежды
нет
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-962 - фото 1
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-962 - фото 2
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-962 - фото 3
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-962 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 357616
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватели
Дополнительный цвет
отсутствует
Прочее
индикатор готовности паром
Серия
Kitfort КТ-962
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
140
Функции и особенности
2 в 1 утюг и отпариватель
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
1500
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.15
Телескопическая стойка
нет
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х13
Вес, кг.
1

Описание товара Отпариватель ручной Kitfort КТ-962

Ручной отпариватель Kitfort КТ-962 незаменим для оперативного приведения одежды в порядок, для глажки занавесок, обивки мебели, кровати. Вода из резервуара подаётся в бойлер помпой (водяным насосом), что позволяет получать устойчивую подачу пара. В режиме сухой глажки вы можете гладить вещи рабочей поверхностью отпаривателя как обычным утюгом. Температура поверхности составляет 98-140 °C, а температура пара - 98-140 °C. В комплекте с ручным отпаривателем идут 2 насадки. Ворсовая легко чистит загрязнённые поверхности, а также убирает шерсть домашних животных, волосы, ворс. Тканевая насадка необходима при работе с деликатными тканями. В зависимости от вещи, которую необходимо отпарить, можно выбрать слабую или сильную подачу пара. Для этого необходимо нажать на кнопку «вкл/выкл» и дождаться, когда световая индикация сообщит о готовности отпаривателя к работе.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Kitfort КТ-962

18.03.2021
инна

Достоинства:
быстро нагревается,привлекательный внешний вид,мощная подача пара,отличное разглаживание вещей,стильный корпус

Недостатки:
нет

Комментарий:
Долго выбирая ручной отпариватель я остановилась на фирме Kitfort и не прогадала!просто замечательный отпариватель по функционалу и очень стильный внешний вид(что для меня было важно).благодаря сменным насадкам я легко смогла отпарить деликатную ткань платья всего за 10 минут!!!!ещё одним плюсом в выборе данного отпариватель было наличие функции сухой глажки,с которым всегда можно экстренно погладить футболку или детскую вещь,не доставая массивную гладильную доску и утюг.
вообще незаменимая вещь в хозяйстве и в нашем быстром темпе жизни!все отпарит без труда и лишних движений!Kitfort -тема!буду рекомендовать всем своим!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватели
Дополнительный цвет
отсутствует
Прочее
индикатор готовности паром
Серия
Kitfort КТ-962
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
140
Функции и особенности
2 в 1 утюг и отпариватель
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
1500
Максимальная подача пара, г/мин
20
Объём резервуара для воды
0.15
Развернуть
Телескопическая стойка
нет
Вешалка для одежды
нет
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной отпариватель Kitfort КТ-962 незаменим для оперативного приведения одежды в порядок, для глажки занавесок, обивки мебели, кровати. Вода из резервуара подаётся в бойлер помпой (водяным насосом), что позволяет получать устойчивую подачу пара. В режиме сухой глажки вы можете гладить вещи рабочей поверхностью отпаривателя как обычным утюгом. Температура поверхности составляет 98-140 °C, а температура пара - 98-140 °C. В комплекте с ручным отпаривателем идут 2 насадки. Ворсовая легко чистит загрязнённые поверхности, а также убирает шерсть домашних животных, волосы, ворс. Тканевая насадка необходима при работе с деликатными тканями. В зависимости от вещи, которую необходимо отпарить, можно выбрать слабую или сильную подачу пара. Для этого необходимо нажать на кнопку «вкл/выкл» и дождаться, когда световая индикация сообщит о готовности отпаривателя к работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
18.03.2021
инна

Достоинства:
быстро нагревается,привлекательный внешний вид,мощная подача пара,отличное разглаживание вещей,стильный корпус

Недостатки:
нет

Комментарий:
Долго выбирая ручной отпариватель я остановилась на фирме Kitfort и не прогадала!просто замечательный отпариватель по функционалу и очень стильный внешний вид(что для меня было важно).благодаря сменным насадкам я легко смогла отпарить деликатную ткань платья всего за 10 минут!!!!ещё одним плюсом в выборе данного отпариватель было наличие функции сухой глажки,с которым всегда можно экстренно погладить футболку или детскую вещь,не доставая массивную гладильную доску и утюг.
вообще незаменимая вещь в хозяйстве и в нашем быстром темпе жизни!все отпарит без труда и лишних движений!Kitfort -тема!буду рекомендовать всем своим!


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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