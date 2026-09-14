Блендер погружной SCARLETT SC-HB42F61 BLACK
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной SCARLETT SC-HB42F61 BLACK
Погружной блендер Scarlett SC-HB42F61 — это настоящий прорыв в области кухонной техники, созданный для тех, кто ценит безупречное качество, надежность и максимальную функциональность. Этот прибор станет вашим верным помощником на кухне, открывая безграничные возможности для кулинарного творчества. Благодаря своей мощности и продуманной комплектации он легко справляется с самыми разнообразными задачами, экономя ваше время и силы. Сердцем этого блендера является мощный двигатель на 1100 Вт, который обеспечивает высокую производительность и эффективность при работе с любыми продуктами. Вам больше не придется беспокоиться о том, что прибор не справится с измельчением твердых орехов, колки льда или приготовления густого овощного пюре. Такая мощность гарантирует идеальный результат даже при работе с самыми сложными и вязкими ингредиентами, превращая их в однородную массу за считанные секунды. Особого внимания заслуживает система управления, которая включает целых двадцать пять скоростей. Механическое переключение позволяет с ювелирной точностью подобрать необходимый режим работы для каждого продукта и каждой кулинарной задачи. Легко и плавно меняя скорость, вы можете начать с медленного перемешивания нежного супа-пюре, а затем перейти к интенсивному измельчению мяса для фарша. А для моментального рывка в самых сложных ситуациях предусмотрен специальный турборежим, который активирует максимум мощности для быстрого преодоления сопротивления.
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Теги товара: мини-блендеры для детского питания
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Теги товара: мини-блендеры для детского питания
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