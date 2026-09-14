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Блендер погружной SCARLETT SC-HB42F61 BLACK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной SCARLETT SC-HB42F61 BLACK

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Блендер погружной SCARLETT SC-HB42F61 BLACK - фото 1
Блендер погружной SCARLETT SC-HB42F61 BLACK - фото 2
Блендер погружной SCARLETT SC-HB42F61 BLACK - фото 3
Блендер погружной SCARLETT SC-HB42F61 BLACK - фото 4
Блендер погружной SCARLETT SC-HB42F61 BLACK - фото 5
Блендер погружной SCARLETT SC-HB42F61 BLACK - фото 6
Блендер погружной SCARLETT SC-HB42F61 BLACK - фото 7
Блендер погружной SCARLETT SC-HB42F61 BLACK - фото 8
Блендер погружной SCARLETT SC-HB42F61 BLACK - фото 9
Блендер погружной SCARLETT SC-HB42F61 BLACK - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1100
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
25
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
  • Блендер погружной SCARLETT SC-HB42F61 BLACK - фото 1
  • Блендер погружной SCARLETT SC-HB42F61 BLACK - фото 2
  • Блендер погружной SCARLETT SC-HB42F61 BLACK - фото 3
  • Блендер погружной SCARLETT SC-HB42F61 BLACK - фото 4
  • Блендер погружной SCARLETT SC-HB42F61 BLACK - фото 5
  • Блендер погружной SCARLETT SC-HB42F61 BLACK - фото 6
  • Блендер погружной SCARLETT SC-HB42F61 BLACK - фото 7
  • Блендер погружной SCARLETT SC-HB42F61 BLACK - фото 8
  • Блендер погружной SCARLETT SC-HB42F61 BLACK - фото 9
  • Блендер погружной SCARLETT SC-HB42F61 BLACK - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737432
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1100
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.75
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Блендер, Насадка "Компактный кухонный комбайн", Терка/шинковка (двухсторонний диск) х 1 шт, Насадка для измельчения/смешивания х 1 шт, Металлический венчик для взбивания х 1 шт, документация
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
25
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
Цельнометаллическая погружная часть блендера изготовлена из прочной нержавеющей стали собственной марки STEEL PRO
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.6

Описание товара Блендер погружной SCARLETT SC-HB42F61 BLACK

Погружной блендер Scarlett SC-HB42F61 — это настоящий прорыв в области кухонной техники, созданный для тех, кто ценит безупречное качество, надежность и максимальную функциональность. Этот прибор станет вашим верным помощником на кухне, открывая безграничные возможности для кулинарного творчества. Благодаря своей мощности и продуманной комплектации он легко справляется с самыми разнообразными задачами, экономя ваше время и силы. Сердцем этого блендера является мощный двигатель на 1100 Вт, который обеспечивает высокую производительность и эффективность при работе с любыми продуктами. Вам больше не придется беспокоиться о том, что прибор не справится с измельчением твердых орехов, колки льда или приготовления густого овощного пюре. Такая мощность гарантирует идеальный результат даже при работе с самыми сложными и вязкими ингредиентами, превращая их в однородную массу за считанные секунды. Особого внимания заслуживает система управления, которая включает целых двадцать пять скоростей. Механическое переключение позволяет с ювелирной точностью подобрать необходимый режим работы для каждого продукта и каждой кулинарной задачи. Легко и плавно меняя скорость, вы можете начать с медленного перемешивания нежного супа-пюре, а затем перейти к интенсивному измельчению мяса для фарша. А для моментального рывка в самых сложных ситуациях предусмотрен специальный турборежим, который активирует максимум мощности для быстрого преодоления сопротивления.

Отзывы о товаре Блендер погружной SCARLETT SC-HB42F61 BLACK




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1100
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.75
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Блендер, Насадка "Компактный кухонный комбайн", Терка/шинковка (двухсторонний диск) х 1 шт, Насадка для измельчения/смешивания х 1 шт, Металлический венчик для взбивания х 1 шт, документация
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
25
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
Цельнометаллическая погружная часть блендера изготовлена из прочной нержавеющей стали собственной марки STEEL PRO
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Scarlett SC-HB42F61 — это настоящий прорыв в области кухонной техники, созданный для тех, кто ценит безупречное качество, надежность и максимальную функциональность. Этот прибор станет вашим верным помощником на кухне, открывая безграничные возможности для кулинарного творчества. Благодаря своей мощности и продуманной комплектации он легко справляется с самыми разнообразными задачами, экономя ваше время и силы. Сердцем этого блендера является мощный двигатель на 1100 Вт, который обеспечивает высокую производительность и эффективность при работе с любыми продуктами. Вам больше не придется беспокоиться о том, что прибор не справится с измельчением твердых орехов, колки льда или приготовления густого овощного пюре. Такая мощность гарантирует идеальный результат даже при работе с самыми сложными и вязкими ингредиентами, превращая их в однородную массу за считанные секунды. Особого внимания заслуживает система управления, которая включает целых двадцать пять скоростей. Механическое переключение позволяет с ювелирной точностью подобрать необходимый режим работы для каждого продукта и каждой кулинарной задачи. Легко и плавно меняя скорость, вы можете начать с медленного перемешивания нежного супа-пюре, а затем перейти к интенсивному измельчению мяса для фарша. А для моментального рывка в самых сложных ситуациях предусмотрен специальный турборежим, который активирует максимум мощности для быстрого преодоления сопротивления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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