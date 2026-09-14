Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.8
Количество скоростей / режимов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737429
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Комплектация
блендер, кувшин, документация, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.8
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, импульсный режим, регулировка скорости вращения
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Блендер погружной GORENJE HBX601XG WHITE/SILVER
Надежный мощный мотор вас не подведет. Он сэкономит электроэнергию и прослужит долго.
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Теги товара: для молочных коктейлей
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Комплектация
блендер, кувшин, документация, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.8
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, импульсный режим, регулировка скорости вращения
Развернуть
Страна производитель
Китай
Надежный мощный мотор вас не подведет. Он сэкономит электроэнергию и прослужит долго.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей
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