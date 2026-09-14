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Робот-пылесос GARLYN SR-790 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Робот-пылесос GARLYN SR-790

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Робот-пылесос GARLYN SR-790 - фото 6
Робот-пылесос GARLYN SR-790 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
10000 Па
Емкость пылесборника
320 мл
Кол-во насадок в комплекте
3
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
движение вдоль стен, местная уборка, уборка по расписанию
Работа в системе «Умный дом»
DIGMA SmartLife
Продолжительность автономной уборки, мин
150
  • Робот-пылесос GARLYN SR-790 - фото 1
  • Робот-пылесос GARLYN SR-790 - фото 2
  • Робот-пылесос GARLYN SR-790 - фото 3
  • Робот-пылесос GARLYN SR-790 - фото 4
  • Робот-пылесос GARLYN SR-790 - фото 5
  • Робот-пылесос GARLYN SR-790 - фото 6
  • Робот-пылесос GARLYN SR-790 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737131
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
10000 Па
Емкость пылесборника
320 мл
Кол-во насадок в комплекте
3
Уровень шума, дБ
68
Комплектация
робот-пылесос, зарядная станция, сетевой адаптер, пульт ДУ, источники питания, боковая щётка, турбощётка, комбинированный контейнер для влажной и сухой уборки, HEPA-фильтр, фильтрующая губка, упаковка
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
движение вдоль стен, местная уборка, уборка по расписанию
Работа в системе «Умный дом»
DIGMA SmartLife
Голосовой помощник
Алиса
Датчики
инфракрасные
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Продолжительность автономной уборки, мин
150
Время зарядки, мин
300
Ширина робота-пылесоса, мм
330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х38х14
Вес, кг.
4.4

Описание товара Робот-пылесос GARLYN SR-790

Робот-пылесос Garlyn SR-790 позволяет выполнять комплексную уборку в автоматическом режиме, совмещая сухую очистку от мусора с тщательным протиранием пола влажной салфеткой за один проход. Лазерный дальномер в сочетании с инфракрасными датчиками обеспечивает детальное построение карты помещений и оптимального маршрута. Точное сканирование пространства исключает хаотичные движения и столкновения с мебелью. Система эффективно удаляет мелкую пыль, шерсть и крупный мусор как с гладких поверхностей, так и из глубины ворса. Технология Carpet Boost автоматически повышает интенсивность работы при обнаружении ковра. Фирменное мобильное приложение GARLYN открывает доступ к гибким настройкам: от составления графика уборки по дням недели до регулировки подачи воды. Для управления также применять входящий в комплект пульт ДУ. Конструкция колесной базы позволяет прибору уверенно переезжать через межкомнатные стыки и заезжать на плотные ковровые покрытия. Встроенные датчики защиты от падения гарантируют безопасность устройства при эксплуатации вблизи лестниц. Литий-ионный аккумулятор емкостью 3200 мА*ч обеспечивает полноценную уборку помещений большой площади на одном заряде. После выполнения задачи или при снижении уровня энергии робот автоматически возвращается на док-станцию. Комбинированный контейнер включает отделение для пыли на 320 мл и резервуар для воды объемом 280 мл. Тройная система фильтрации с HEPA-фильтром удерживает мельчайшие аллергены, обеспечивая чистоту выходящего воздуха. Технология Dark Vision позволяет устройству корректно распознавать и убирать поверхности темного цвета.

Отзывы о товаре Робот-пылесос GARLYN SR-790




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Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
10000 Па
Емкость пылесборника
320 мл
Кол-во насадок в комплекте
3
Уровень шума, дБ
68
Комплектация
робот-пылесос, зарядная станция, сетевой адаптер, пульт ДУ, источники питания, боковая щётка, турбощётка, комбинированный контейнер для влажной и сухой уборки, HEPA-фильтр, фильтрующая губка, упаковка
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Режимы уборки
движение вдоль стен, местная уборка, уборка по расписанию
Работа в системе «Умный дом»
DIGMA SmartLife
Голосовой помощник
Алиса
Развернуть
Датчики
инфракрасные
Станция самоочистки
нет
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3200
Продолжительность автономной уборки, мин
150
Время зарядки, мин
300
Ширина робота-пылесоса, мм
330
Страна производитель
Китай
Описание
Робот-пылесос Garlyn SR-790 позволяет выполнять комплексную уборку в автоматическом режиме, совмещая сухую очистку от мусора с тщательным протиранием пола влажной салфеткой за один проход. Лазерный дальномер в сочетании с инфракрасными датчиками обеспечивает детальное построение карты помещений и оптимального маршрута. Точное сканирование пространства исключает хаотичные движения и столкновения с мебелью. Система эффективно удаляет мелкую пыль, шерсть и крупный мусор как с гладких поверхностей, так и из глубины ворса. Технология Carpet Boost автоматически повышает интенсивность работы при обнаружении ковра. Фирменное мобильное приложение GARLYN открывает доступ к гибким настройкам: от составления графика уборки по дням недели до регулировки подачи воды. Для управления также применять входящий в комплект пульт ДУ. Конструкция колесной базы позволяет прибору уверенно переезжать через межкомнатные стыки и заезжать на плотные ковровые покрытия. Встроенные датчики защиты от падения гарантируют безопасность устройства при эксплуатации вблизи лестниц. Литий-ионный аккумулятор емкостью 3200 мА*ч обеспечивает полноценную уборку помещений большой площади на одном заряде. После выполнения задачи или при снижении уровня энергии робот автоматически возвращается на док-станцию. Комбинированный контейнер включает отделение для пыли на 320 мл и резервуар для воды объемом 280 мл. Тройная система фильтрации с HEPA-фильтром удерживает мельчайшие аллергены, обеспечивая чистоту выходящего воздуха. Технология Dark Vision позволяет устройству корректно распознавать и убирать поверхности темного цвета.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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