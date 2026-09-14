Робот-пылесос GARLYN SR-790
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос GARLYN SR-790
Робот-пылесос Garlyn SR-790 позволяет выполнять комплексную уборку в автоматическом режиме, совмещая сухую очистку от мусора с тщательным протиранием пола влажной салфеткой за один проход. Лазерный дальномер в сочетании с инфракрасными датчиками обеспечивает детальное построение карты помещений и оптимального маршрута. Точное сканирование пространства исключает хаотичные движения и столкновения с мебелью. Система эффективно удаляет мелкую пыль, шерсть и крупный мусор как с гладких поверхностей, так и из глубины ворса. Технология Carpet Boost автоматически повышает интенсивность работы при обнаружении ковра. Фирменное мобильное приложение GARLYN открывает доступ к гибким настройкам: от составления графика уборки по дням недели до регулировки подачи воды. Для управления также применять входящий в комплект пульт ДУ. Конструкция колесной базы позволяет прибору уверенно переезжать через межкомнатные стыки и заезжать на плотные ковровые покрытия. Встроенные датчики защиты от падения гарантируют безопасность устройства при эксплуатации вблизи лестниц. Литий-ионный аккумулятор емкостью 3200 мА*ч обеспечивает полноценную уборку помещений большой площади на одном заряде. После выполнения задачи или при снижении уровня энергии робот автоматически возвращается на док-станцию. Комбинированный контейнер включает отделение для пыли на 320 мл и резервуар для воды объемом 280 мл. Тройная система фильтрации с HEPA-фильтром удерживает мельчайшие аллергены, обеспечивая чистоту выходящего воздуха. Технология Dark Vision позволяет устройству корректно распознавать и убирать поверхности темного цвета.
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