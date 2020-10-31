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Вибрационный насос Вихрь ВН-15В

Артикул: 73705
Насос погружной Вихрь ВН-15В
1 840 руб. 

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1 740 руб. 

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Артикул: 73705
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараНасосы
Глубина погружения под зеркало воды8 м
Диаметр разъема соединения0.75 дюйм.
Качество водычистая
Максимальная температура воды35°C
Максимальный напор72 м
Минимальная температура воды1°C
Минимальная температура окружающей среды2°C
Плавный пуск двигателянет
Потребляемая мощность280 Вт
Пропускная способность1.08 куб.м/час
Размер фильтруемых частиц5 мм
Режущая насадканет
Длина, см28
Ширина, см11
Высота, см16
Вес, кг3.2
Тип насоса - вибрационный. Для чистой воды. Пропускная способность - 1.08 куб.м/час


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Самовывоз невозможен
Вибрационный насос Вихрь ВН-15В - купить по цене 1840 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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