Насос дренажный Джилекс 110/8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
210 Вт
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%3 460 руб. 5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266914
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
210 Вт
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
30°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
20.5
Высота, см
28.6
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
29х18х16
Вес, кг.
3.81
Описание товара Насос дренажный Джилекс 110/8
Дренажный насос Джилекс Тугунок предназначен для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, отвода фильтрационных, отработанных, слегка загрязненных жидкостей из сточных канав и бассейнов.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: дренажный, для чистой воды, центробежный, поплавковый, центробежный, поплавковый, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 460 руб. 4 988 руб.865 руб. в СплитНасос погружной Зубр ЗНФГ-33-2.5
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитДренажный насос для чистой и грязной воды DP-450S, 450 Вт, напор...
-
В наличииЦена 3 600 руб. 5 488 руб.900 руб. в СплитНасос дренажный Patriot F 900 315302409
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитНасос фонтанный, ЗУБР ЗНФЧ-50-3.4
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитДренажный насос для чистой и грязной воды DP-600S, 600 Вт, напор...
-
В наличииЦена 4 130 руб.1033 руб. в СплитСадовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, нап...
-
В наличииЦена 4 450 руб.1113 руб. в СплитДренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитСкважинный насос MTX 99501, DW-3-65S, винтовой, диаметр 3", 700 ...
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитДренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор...
-
В наличииЦена 4 600 руб. 5 850 руб.1150 руб. в СплитНасос погружной Зубр НПБ-300
-
В наличииЦена 4 660 руб.1165 руб. в СплитДренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97...
-
В наличииЦена 4 710 руб. 6 113 руб.1178 руб. в СплитНасос садовый поверхностный самовсасывающий Зубр Мастер М1 НС-М1...
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
210 Вт
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
30°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
20.5
Высота, см
28.6
Развернуть
Страна производитель
Россия
Дренажный насос Джилекс Тугунок предназначен для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, отвода фильтрационных, отработанных, слегка загрязненных жидкостей из сточных канав и бассейнов.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: дренажный, для чистой воды, центробежный, поплавковый, центробежный, поплавковый, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: дренажный, для чистой воды, центробежный, поплавковый, центробежный, поплавковый, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
Достоинства:
Комментарий:
Это очень хороший насос, соотношение цена/качество если не лучшее, то точно выгодное. На фото показан насос в сложных условиях, откачивал сточные сбросы (почти канализационные стоки, фекального насоса не было под руками, порыв надо было устранять, поэтому пришлось использовать Джилекс дренажный 110/8). Какое-то время работал на холостых, мотор выдержал, поплавковый механизм отключения работы насоса подстраивал под свои нужды (выключателю сознательно не давал выключать забор остатков стоков). Итого: насос соответствует описанию, годный аппарат за свои деньги в 3480 руб.
Насос дренажный Джилекс 110/8 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насос дренажный Джилекс 110/8
Достоинства:
Комментарий:
Это очень хороший насос, соотношение цена/качество если не лучшее, то точно выгодное. На фото показан насос в сложных условиях, откачивал сточные сбросы (почти канализационные стоки, фекального насоса не было под руками, порыв надо было устранять, поэтому пришлось использовать Джилекс дренажный 110/8). Какое-то время работал на холостых, мотор выдержал, поплавковый механизм отключения работы насоса подстраивал под свои нужды (выключателю сознательно не давал выключать забор остатков стоков). Итого: насос соответствует описанию, годный аппарат за свои деньги в 3480 руб.