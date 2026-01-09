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Насос дренажный Джилекс 110/8 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насос дренажный Джилекс 110/8

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Насос дренажный Джилекс 110/8 - фото 1
Насос дренажный Джилекс 110/8 - фото 2
Насос дренажный Джилекс 110/8 - фото 3
Насос дренажный Джилекс 110/8 - фото 4
Насос дренажный Джилекс 110/8 - фото 5
Насос дренажный Джилекс 110/8 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
210 Вт
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
  • Насос дренажный Джилекс 110/8 - фото 1
  • Насос дренажный Джилекс 110/8 - фото 2
  • Насос дренажный Джилекс 110/8 - фото 3
  • Насос дренажный Джилекс 110/8 - фото 4
  • Насос дренажный Джилекс 110/8 - фото 5
  • Насос дренажный Джилекс 110/8 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
3 460 руб.  5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266914
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Характеристики

Бренд
Джилекс
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
210 Вт
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
30°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
20.5
Высота, см
28.6
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
29х18х16
Вес, кг.
3.81

Описание товара Насос дренажный Джилекс 110/8

Дренажный насос Джилекс Тугунок предназначен для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, отвода фильтрационных, отработанных, слегка загрязненных жидкостей из сточных канав и бассейнов.

Отзывы о товаре Насос дренажный Джилекс 110/8

Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Это очень хороший насос, соотношение цена/качество если не лучшее, то точно выгодное. На фото показан насос в сложных условиях, откачивал сточные сбросы (почти канализационные стоки, фекального насоса не было под руками, порыв надо было устранять, поэтому пришлось использовать Джилекс дренажный 110/8). Какое-то время работал на холостых, мотор выдержал, поплавковый механизм отключения работы насоса подстраивал под свои нужды (выключателю сознательно не давал выключать забор остатков стоков). Итого: насос соответствует описанию, годный аппарат за свои деньги в 3480 руб.



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Характеристики
Бренд
Джилекс
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
210 Вт
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
30°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
5
Ширина, см
20.5
Высота, см
28.6
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание
Дренажный насос Джилекс Тугунок предназначен для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, отвода фильтрационных, отработанных, слегка загрязненных жидкостей из сточных канав и бассейнов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Это очень хороший насос, соотношение цена/качество если не лучшее, то точно выгодное. На фото показан насос в сложных условиях, откачивал сточные сбросы (почти канализационные стоки, фекального насоса не было под руками, порыв надо было устранять, поэтому пришлось использовать Джилекс дренажный 110/8). Какое-то время работал на холостых, мотор выдержал, поплавковый механизм отключения работы насоса подстраивал под свои нужды (выключателю сознательно не давал выключать забор остатков стоков). Итого: насос соответствует описанию, годный аппарат за свои деньги в 3480 руб.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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