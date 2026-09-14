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Планшет Blackview Zeno 10 5G 11" 6/256GB Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Blackview Zeno 10 5G 11" 6/256GB Black

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Планшет Blackview Zeno 10 5G 11&quot; 6/256GB Black - фото 4
Планшет Blackview Zeno 10 5G 11&quot; 6/256GB Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Blackview Tab Zeno 10
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc T8200 (T765)
Количество ядер процессора
8
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  • Планшет Blackview Zeno 10 5G 11&quot; 6/256GB Black - фото 2
  • Планшет Blackview Zeno 10 5G 11&quot; 6/256GB Black - фото 3
  • Планшет Blackview Zeno 10 5G 11&quot; 6/256GB Black - фото 4
  • Планшет Blackview Zeno 10 5G 11&quot; 6/256GB Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735093
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Характеристики

Бренд
Blackview
Линейка
Blackview Tab Zeno 10
Цвет
черный
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Руководство пользователя, Блок питания, USB-кабель
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc T8200 (T765)
Частота процессора, МГц
2.3
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
13
Тыловая камера, МП
16 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8800
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
138 x 257 x 8 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Планшет Blackview Zeno 10 5G 11" 6/256GB Black

Планшет Blackview представляет собой мощное и современное устройство, идеально подходящее для самых разнообразных задач — от работы до развлечений. Элегантный корпус выполнен из прочного пластика, что обеспечивает лёгкость и удобство в использовании. С впечатляющей диагональю экрана в 11 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей, устройство предлагает невероятно чёткое и яркое изображение, что становится идеальным для просмотра фильмов, игр и интернет-сёрфинга. Планшет работает на операционной системе Android, предоставляя пользователю доступ к множеству приложений и возможностей персонализации. Планшет оснащён мощным восьмиядерным процессором Unisoc T8200 (T765) с тактовой частотой 2,3 ГГц, что обеспечивает высокую производительность и плавную работу в многозадачном режиме. Встроенная память объёмом 256 Гб предоставляет достаточно пространства для хранения приложений, медиафайлов и документов. Для тех, кто нуждается в дополнительном месте для хранения данных, предусмотрен слот для карты памяти. Фронтальная камера с разрешением 13 МП позволяет делать качественные селфи и удобно использовать планшет для видеозвонков. Современные модули Bluetooth 5 и Wi-Fi стандарта 802.11 ac обеспечивают стабильное подключение и высокоскоростной доступ в интернет, что позволяет оставаться на связи в любой ситуации. Планшет Blackview — это сочетание современного дизайна, мощной начинки и широких функциональных возможностей, удовлетворяющее требованиям даже самых взыскательных пользователей.

Отзывы о товаре Планшет Blackview Zeno 10 5G 11" 6/256GB Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Blackview
Линейка
Blackview Tab Zeno 10
Цвет
черный
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Руководство пользователя, Блок питания, USB-кабель
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc T8200 (T765)
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.3
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
13
Тыловая камера, МП
16 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8800
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
138 x 257 x 8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Blackview представляет собой мощное и современное устройство, идеально подходящее для самых разнообразных задач — от работы до развлечений. Элегантный корпус выполнен из прочного пластика, что обеспечивает лёгкость и удобство в использовании. С впечатляющей диагональю экрана в 11 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей, устройство предлагает невероятно чёткое и яркое изображение, что становится идеальным для просмотра фильмов, игр и интернет-сёрфинга. Планшет работает на операционной системе Android, предоставляя пользователю доступ к множеству приложений и возможностей персонализации. Планшет оснащён мощным восьмиядерным процессором Unisoc T8200 (T765) с тактовой частотой 2,3 ГГц, что обеспечивает высокую производительность и плавную работу в многозадачном режиме. Встроенная память объёмом 256 Гб предоставляет достаточно пространства для хранения приложений, медиафайлов и документов. Для тех, кто нуждается в дополнительном месте для хранения данных, предусмотрен слот для карты памяти. Фронтальная камера с разрешением 13 МП позволяет делать качественные селфи и удобно использовать планшет для видеозвонков. Современные модули Bluetooth 5 и Wi-Fi стандарта 802.11 ac обеспечивают стабильное подключение и высокоскоростной доступ в интернет, что позволяет оставаться на связи в любой ситуации. Планшет Blackview — это сочетание современного дизайна, мощной начинки и широких функциональных возможностей, удовлетворяющее требованиям даже самых взыскательных пользователей.
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Отзывы


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