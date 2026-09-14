Планшет Blackview Zeno 10 5G 11" 6/256GB Black
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Характеристики
Описание товара Планшет Blackview Zeno 10 5G 11" 6/256GB Black
Планшет Blackview представляет собой мощное и современное устройство, идеально подходящее для самых разнообразных задач — от работы до развлечений. Элегантный корпус выполнен из прочного пластика, что обеспечивает лёгкость и удобство в использовании. С впечатляющей диагональю экрана в 11 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей, устройство предлагает невероятно чёткое и яркое изображение, что становится идеальным для просмотра фильмов, игр и интернет-сёрфинга. Планшет работает на операционной системе Android, предоставляя пользователю доступ к множеству приложений и возможностей персонализации. Планшет оснащён мощным восьмиядерным процессором Unisoc T8200 (T765) с тактовой частотой 2,3 ГГц, что обеспечивает высокую производительность и плавную работу в многозадачном режиме. Встроенная память объёмом 256 Гб предоставляет достаточно пространства для хранения приложений, медиафайлов и документов. Для тех, кто нуждается в дополнительном месте для хранения данных, предусмотрен слот для карты памяти. Фронтальная камера с разрешением 13 МП позволяет делать качественные селфи и удобно использовать планшет для видеозвонков. Современные модули Bluetooth 5 и Wi-Fi стандарта 802.11 ac обеспечивают стабильное подключение и высокоскоростной доступ в интернет, что позволяет оставаться на связи в любой ситуации. Планшет Blackview — это сочетание современного дизайна, мощной начинки и широких функциональных возможностей, удовлетворяющее требованиям даже самых взыскательных пользователей.
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Теги товара: большие, 11 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника
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