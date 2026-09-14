Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97" 12/256GB Green
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97" 12/256GB Green
Планшет Blackview в стильном зелёном исполнении представляет собой идеальное сочетание производительности и эстетики. С большим 11,97-дюймовым экраном и впечатляющим разрешением 2000x1200 пикселей, он обеспечивает высокое качество изображения, идеально подходящее для просмотра видео, игр и работы с графикой. Под управлением операционной системы Android, устройство оснащено мощным восьмиядерным процессором Unisoc Tiger T615 с тактовой частотой 2,2 ГГц, который гарантирует высокую производительность и скорость работы даже при одновременном запуске нескольких приложений. Объём оперативной памяти в 12 Гб и встроенной памяти в 256 Гб обеспечивает быструю обработку данных и хранение большого количества информации, а возможность расширения памяти благодаря слоту для карт памяти делает этот планшет ещё более функциональным. Фронтальная камера с разрешением 13 МП позволяет создавать качественные фотографии и проводить видеозвонки с чётким изображением. Этот планшет идеально подойдёт для тех, кто ценит производительность, стиль и современные технологии в одном устройстве.
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Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника
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Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника
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