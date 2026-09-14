Top.Mail.Ru
Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97" 12/256GB Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97" 12/256GB Green

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97&quot; 12/256GB Green - фото 1
Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97&quot; 12/256GB Green - фото 2
Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97&quot; 12/256GB Green - фото 3
Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97&quot; 12/256GB Green - фото 4
Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97&quot; 12/256GB Green - фото 5
Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97&quot; 12/256GB Green - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Blackview MEGA2
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
11.97
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T615
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97&quot; 12/256GB Green - фото 1
  • Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97&quot; 12/256GB Green - фото 2
  • Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97&quot; 12/256GB Green - фото 3
  • Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97&quot; 12/256GB Green - фото 4
  • Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97&quot; 12/256GB Green - фото 5
  • Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97&quot; 12/256GB Green - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735091
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blackview
Партномер для планшетов
mega2_green
Линейка
Blackview MEGA2
Цвет
зеленый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Блок питания, кабель, руководство пользователя
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
11.97
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
13
Тыловая камера, МП
50 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8800
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
281.7 х 177.2 х 8 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97" 12/256GB Green

Планшет Blackview в стильном зелёном исполнении представляет собой идеальное сочетание производительности и эстетики. С большим 11,97-дюймовым экраном и впечатляющим разрешением 2000x1200 пикселей, он обеспечивает высокое качество изображения, идеально подходящее для просмотра видео, игр и работы с графикой. Под управлением операционной системы Android, устройство оснащено мощным восьмиядерным процессором Unisoc Tiger T615 с тактовой частотой 2,2 ГГц, который гарантирует высокую производительность и скорость работы даже при одновременном запуске нескольких приложений. Объём оперативной памяти в 12 Гб и встроенной памяти в 256 Гб обеспечивает быструю обработку данных и хранение большого количества информации, а возможность расширения памяти благодаря слоту для карт памяти делает этот планшет ещё более функциональным. Фронтальная камера с разрешением 13 МП позволяет создавать качественные фотографии и проводить видеозвонки с чётким изображением. Этот планшет идеально подойдёт для тех, кто ценит производительность, стиль и современные технологии в одном устройстве.

Отзывы о товаре Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97" 12/256GB Green




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Blackview
Партномер для планшетов
mega2_green
Линейка
Blackview MEGA2
Цвет
зеленый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Блок питания, кабель, руководство пользователя
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
11.97
Разрешение экрана
2000x1200
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
13
Тыловая камера, МП
50 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8800
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
281.7 х 177.2 х 8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Blackview в стильном зелёном исполнении представляет собой идеальное сочетание производительности и эстетики. С большим 11,97-дюймовым экраном и впечатляющим разрешением 2000x1200 пикселей, он обеспечивает высокое качество изображения, идеально подходящее для просмотра видео, игр и работы с графикой. Под управлением операционной системы Android, устройство оснащено мощным восьмиядерным процессором Unisoc Tiger T615 с тактовой частотой 2,2 ГГц, который гарантирует высокую производительность и скорость работы даже при одновременном запуске нескольких приложений. Объём оперативной памяти в 12 Гб и встроенной памяти в 256 Гб обеспечивает быструю обработку данных и хранение большого количества информации, а возможность расширения памяти благодаря слоту для карт памяти делает этот планшет ещё более функциональным. Фронтальная камера с разрешением 13 МП позволяет создавать качественные фотографии и проводить видеозвонки с чётким изображением. Этот планшет идеально подойдёт для тех, кто ценит производительность, стиль и современные технологии в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Blackview MEGA2 LTE 11.97" 12/256GB Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...